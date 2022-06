L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda da settembre per la nuova stagione 2022/2023. Le prime anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le nuove vicende del trono classico e over, che continueranno a convivere insieme nei vari appuntamenti.

Ma chi saranno i nuovi protagonisti di questa edizione? Tra i volti quasi certi spicca quello della dama Ida Platano, mentre a rischio uscita di scena dal cast ci sarebbe Gemma Galgani.

Uomini e donne, lo show riparte a settembre: le prime anticipazioni

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro torneranno in onda a metà settembre, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Dopo il grande successo dell'edizione che si è appena conclusa, seguita da una media di oltre 2,7 milioni di spettatori al giorno, continuerà a esserci la formula che prevede la commistione del trono classico e over.

Le riprese, come da tradizione, cominceranno con qualche settimana di anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5, così da potersi assicurare un numero cospicuo di puntate da avere "in magazzino".

Gemma sarebbe a rischio uscita da Uomini e donne

Intanto, però, si parla già di chi saranno i protagonisti della prossima edizione di Uomini e donne 2022/2023. Il parterre del trono over, infatti, potrebbe subire dei cambiamenti.

Al momento, infatti, sembrerebbe in dubbio la presenza della dama torinese Gemma Galgani. A riportare la notizia è stata la rivista diretta da Riccardo Signoretti, la quale fa sapere che Maria De Filippi potrebbe maturare la decisione di rinunciare alla dama e quindi di dare una svolta al cast del suo show.

In tal caso sarebbe una vera rottura con il passato, dato che Gemma da oltre dodici anni è una delle protagoniste indiscusse del programma dei sentimenti.

A quanto pare, però, le sue sfortunate esperienze sentimentali dell'ultimo periodo avrebbero portato la padrona di casa di Uomini e donne a fare una riflessione e a considerare la sua uscita di scena dal cast del trono over.

Ida Platano verso la riconferma a Uomini e donne 2022/2023

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda la dama Ida Platano. In questo caso, infatti, si andrebbe verso la riconferma in studio a partire dal prossimo settembre.

Del resto Ida è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima stagione, al centro dell'attenzione per la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

A questo punto l'attenzione e la curiosità degli spettatori è tanta, dato che in molti vogliono sapere se a settembre riuscirà a trovare un nuovo cavaliere.