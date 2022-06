La fine della relazione tra Ariete e Jenny De Nucci è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan. In seguito alle parole al vetriolo dell'ex volto di Un passo dal cielo 5, è arrivata la versione della cantante. La 20enne ha invitato tutti a smetterla di inventare fake news sull'addio con l'attrice.

Lo sfogo dell'attrice

Nella giornata di mercoledì 29 giugno, sui social Jenny De Nucci è stata protagonista di un duro sfogo, nel quale ha chiesto ai suoi fan di non essere più menzionata in cose che riguardano la sua ex Ariete. L'attrice ha poi spiegato di non essere minimamente interessata alla "nuova vita" di colei che prima era la sua compagna.

Il giorno prima, De Nucci aveva pubblicato un messaggio che lasciava intendere la fine della sua storia d'amore: "Se mi fai davvero molto male o mi manchi di rispetto, ho la capacità emotiva di eliminarti completamente dalla mia memoria". Infine, Jenny aveva lasciato intendere di essere rimasta delusa dalla persona alla quale si era raccontata senza filtri.

La versione della cantautrice

Dopo le parole dell'ex volto di Un passo dal cielo 5, alcuni fan della coppia avevano pensato a un possibile tradimento da parte di Arianna Del Ghiaccio (nome all'anagrafe di Ariete). Stanca dei pettegolezzi di Gossip infondati, la 20enne ha deciso di fornire la sua versione dei fatti.

Sui social, Ariete ha rotto il silenzio, spiegando che quando due persone si lasciano non dipende sempre un terzo incomodo: "Non sempre è necessario tirare fuori teorie complottistiche per venirne a capo".

La cantautrice ha chiesto rispetto e si è detta sicura che tutti i suoi fan riusciranno a capire il momento delicato che sta vivendo. Successivamente Ariete ha sostenuto che, se e quando qualche detrattore riuscirà a trovare le prove del tradimento a Jenny De Nucci, vorrebbe essere informata.

Il commento dei fan dell'ex coppia

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Ariete. Uno di essi ha ammesso di essere dispiaciuta per la fine della storia tra la cantante e Jenny De Nucci. Una ragazza ha precisato di continuare a supportare allo stesso modo sia la cantante che l'attrice. Un altro utente ha chiesto alla sua beniamina di disattivare momentaneamente il proprio account, in modo da non leggere cattiverie sul suo conto. Infine c'è anche chi ha invitato Ariete a non preoccuparsi di rispondere alle chiacchiere della gente.

Al momento, quindi, non è dato sapere i motivi dell'addio tra Ariete e Jenny De Nucci.