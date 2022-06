Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, interpretata fra gli altri da Matthew Atkinson (Thomas Forrester), Darin Brooks (Wyatt Spencer), Katrina Bowden (Flo Fulton), Scott Clifton (Liam Spencer), Don Diamont (Bill Spencer), Jennifer Gareis (Donna Logan) e Annika Noelle (Hope Logan). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 giugno 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Zoe di riappacificarsi con Paris e Carter, sull'attrazione di quest'ultimo per Quinn, sui sensi di colpa di Liam, sulla sete di vendetta di Thomas e sul confronto tra Hope e il marito.

Zoe vuole farsi perdonare da Carter

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Zoe si pentirà delle azioni compiute contro Paris e Carter e cercherà di farsi perdonare da loro. La ragazza deciderà di incontrare l'ex fidanzato per chiedergli scusa, ma quest'ultimo le dirà che non si fida più di lei. Nel tentativo di aiutare l'amica, Quinn deciderà di andare a parlare con Carter per convincerlo a tornare sui suoi passi. Giunta a casa dell'avvocato, Quinn perorerà la causa dell'amica, venendo a sapere che Carter è ancora innamorato di lei ma non riesce a perdonare le sue menzogne. Quinn comprenderà le ragioni dell'uomo perché anche il suo rapporto con Eric non è più quello di una volta. La similitudine della loro situazioni sentimentali porterà Quinn e Carter a condividere un'attrazione particolare.

Eric si confida con Ridge

Liam crederà di vedere il fantasma di Vinny che lo informerà che molto presto pagherà per averlo lasciato morire sul ciglio della strada senza soccorrerlo. Dopo tale apparizione, Liam avrà una vera e propria crisi di nervi di fronte al padre che tenterà di calmarlo e tranquillizzarlo in ogni modo. Dopo aver saputo che Hope è intenzionato a perdonare Liam, Bill si offrirà di incontrarla per non farle cambiare idea.

Nel frattempo, Baker interrogherà Thomas per avere più informazioni su Vinny perché convinto che la morte di quest'ultimo non sia stata un incidente ma un omicidio. Thomas non riuscirà a darsi pace per la morte dell'amico, lasciandosi consolare da Hope. Dopo essere stato sorpreso alla Forrester senza Badge da Charlie, Liam raggiungerà la moglie e Thomas, scoprendo che quest'ultimo vuole vendicarsi di chi ha ucciso Vinny.

Eric confiderà a Ridge di soffrire per la crisi del suo rapporto con Quinn, dovuta agli intrighi orditi da quest'ultima e Shauna ai danni di Brooke. Le indagini per la morte di Vinny proseguiranno, costringendo Liam a vivere ore piene di angoscia e sensi di colpa. Hope troverà sospetto il comportamento distaccato e freddo del marito e deciderà di affrontarlo per scoprire tutta la verità.