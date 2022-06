Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful, incentrata sulla vita, gli intrighi e gli amori che coinvolgono la vita di due famiglie dell'alta moda di Los Angeles. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 giugno al 2 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'attrazione fra Carter e Quinn, sulla fiducia cieca di Zoe nei confronti della Fuller, sulle indagini di Baker e sul ritorno a casa di Liam.

Donna si avvicina a Eric

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Quinn soffrirà moltissimo all'idea di aver perso Eric per sempre e lo confiderà a Carter. Donna si renderà conto della crisi che ha investito il matrimonio della Fuller e tenterà di approfittare della situazione, rendendosi molto disponibile nei confronti di Eric. Hope confiderà a Brooke di aver perdonato Liam, chiedendogli anche di ritornare a casa. Brooke sarà molto felice all'idea che la famiglia della figlia si stia ricomponendo, pur sapendo che le ferite dovute ad un tradimento possono guarire soltanto con lo scorrere del tempo. Nel frattempo, Liam correrà dal padre per informarlo che ritornerà a casa da Hope. In ufficio, però, Liam si troverà di fronte Baker, giunto lì per fare delle domande a tutti sull'omicidio di Vinny.

Poco dopo, infatti, il detective interrogherà insistentemente Liam senza però riuscire a fargli confessare il crimine grazie anche all'aiuto di Bill.

Paris sospetta di Quinn

Zoe chiederà nuovamente a Quinn di recarsi a casa di Carter per convincerlo a perdonarla e ritornare con lei. Arrivata a casa dell'avvocato, Quinn rimarrà piacevolmente colpita quando quest'ultimo le aprirà la porta a torso nudo.

Immediatamente si scatenerà fra di loro una forte attrazione, volontariamente ignorata dalla coppia. Dopo averlo aiutato con Baker, Bill consiglierà a Liam di non far capire a Hope ciò che è successo con Vinny la notte in cui morì. Wyatt si renderà conto della preoccupazione del padre, non riuscendo, però, a scoprire le ragioni che lo fanno stare così male.

Quinn avrà modo di incontrare nuovamente Carter, sentendosi molto in sintonia con lui. Nel frattempo, Paris consiglierà a Zoe di non fidarsi di Quinn, offrendosi di intercedere per lei con Carter.

Liam ritorna a casa

Zoe non accetterà l'aiuto della sorella, affermando di fidarsi ciecamente di Quinn. Ritornato finalmente a casa, Liam si sentirà al sicuro, rivelando a Hope di avere affrontato da solo il momento più brutto della sua vita. Hope crederà che le parole del marito siano riferite alle conseguenze pagate per averla tradita con Steffy, quando invece Liam si riferiva alla morte misteriosa di Vinny. Thomas confiderà a Brooke di essere felice che Liam sia tornato a casa da Hope, ma Brooke gli consiglierà lo stesso di stare lontano dalla figlia.

Quinn e Carter si lasceranno andare alla passione, finendo a letto insieme. Hope chiederà a Liam se adesso è felice con lei per assicurarsi che il marito stia veramente bene in famiglia. Lui le risponderà di essere convinto di voler stare al suo fianco e di non avere rimpianti.