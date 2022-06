Le puntate americane di Beautiful sono ricche di novità, e le anticipazioni stanno tenendo i telespettatori d'oltreoceano con il fiato sospeso. Negli episodi ora in onda sulla CBS, Steffy ha deciso di partire per l'Europa, convinta che Finn abbia perso la vita a causa della spietata Sheila.

In realtà sappiamo che non è così, visto che il giovane medico è in una clinica privata, curato dalla sua madre adottiva Li. Carter è in prigione dopo la deposizione di Steffy, ma sta meditando vendetta.

A tal proposito, Ridge e Taylor hanno stretto un patto segreto per proteggere Thomas, l'unico a sapere che fu Sheila a scambiare le etichette delle bevande che Brooke portò per Capodanno, con il fine di farla ricadere nella dipendenza.

Durante un evento benefico che si è tenuto in Louisiana, sono arrivati degli spoiler incredibili sui prossimi episodi della soap. Nel corso di questa estate un personaggio perderà la vita, e questa volta per davvero.

Anticipazioni nuove puntate di Beautiful: un personaggio muore

Sono diverse le anticipazioni che sono arrivate nel corso dell'evento benefico. Nei nuovi episodi Usa ci sarà un matrimonio che renderà felici i fan della soap.

Molto probabilmente si tratta della coppia formata da Carter e Paris che potrebbero convolare a nozze con grande rabbia di Zoe, da sempre invidiosa della sorella.

Inoltre, alcune scene verranno girate in Europa. Con tutta probabilità riguarderanno Steffy che lascerà Los Angeles convinta che Finn sia morto.

Non si esclude però che la protagonista di queste esterne sia Quinn, che avrà ancora dei grossi problemi matrimoniali con Eric. Ma la novità più importante è un'altra.

Chi muore in Beautiful? Gli spoiler americani

La previdente e furba Li ha fatto in modo che Sheila credesse che Finn fosse morto, così da poterlo trarre in salvo e curarlo in una prestigiosa clinica privata.

In realtà, nessuno sa che Finn è vivo e che presto si sveglierà dal coma. La stessa Steffy crede di essere vedova, tanto da decidere di lasciare Los Angeles.

Eppure, nei mesi estivi, un personaggio uscirà di scena per sempre, come annunciato negli spoiler arrivati in occasione dell'evento benefico in Louisiana.

La produzione tace sul nome dello sventurato (o della sventurata), ma assicura che saranno puntate da cardiopalma.

L'identità del misterioso personaggio che morirà nella soap dovrebbe arrivare molto presto, e i fan americani stanno facendo le loro previsioni sui social.

Ci si chiede quale sia la scelta degli autori: morirà un personaggio chiave o un altro considerato marginale? Non resta che aspettare le nuove anticipazioni per venire a conoscenza della verità.