Sorprendenti novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse attualmente negli Usa. Gli spoiler della soap opera narrano che Carter Walton sarà accusato di aver molestato Paris. Li, invece, riuscirà a far crollare Sheila Carter in prigione.

Beautiful: Paris ordina alla madre di stare alla larga dalla sua vita privata

Le anticipazioni di Beautiful, inerenti le puntate previste a inizio giugno sull'emittente americana Cbs annunciano incredibili sviluppi per i fan dello sceneggiato. Scendendo nei particolari, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Paris, la sorella minore di Zoe.

La giovane, infatti, si dimostrerà molto arrabbiata con sua madre quando spierà una sua conversazione con Zende.

A quanto trapelato, Buckingham sentirà Grace dire al giovane stilista che sua figlia tornerà da lui solo se le darà un po' di tempo per riflettere. Una confessione, che ovviamente non sarà presa bene da Paris, la quale esploderà di rabbia contro sua madre. Al termine di un acceso faccia a faccia, la sorella di Zoe ordinerà a Grace di lasciare in pace Zende e di stare alla larga dalla sua vita privata.

Grace accusa Carter di aver molestato sua figlia

Stando alle trame di Bold and Beautiful trasmesse attualmente negli Usa si evince che arriverà un momento di felicità per Paris. Proprio quest'ultima sarà al settimo cielo quando Carter le darà un bacio appassionato.

Un gesto d'amore, che all'inizio sorprenderà la giovane, visto che l'avvocato aveva deciso di chiudere la loro storia per poi apparire entusiasta alla scoperta che ha cambiato idea. Purtroppo Buckingham sarà all'oscuro del vero motivo per il quale Walton è tornato da lei ovvero proteggere Quinn.

Nel frattempo, Grace studierà un piano per dividere sua figlia e Carter.

Ed ecco, che la donna presenterà una denuncia formale contro l'avvocato, accusandolo di aver molestato Paris. Una novità, che sorprenderà Ridge, il quale chiederà a Walton di avere delucidazioni in merito.

Sheila crolla sotto le accuse di Li

Li, invece, farà visita a Sheila in prigione. Durante l'incontro, la donna si scaglierà furiosa contro la criminale, rea di aver sparato a Finn e Steffy.

Non contenta, la moglie di Jack definirà la Carter come una persona malvagia. Un'accusa forte, che farà crollare la detenuta, la quale ammetterà che non aveva intenzione di uccidere suo figlio.

Eric, nel frattempo, cercherà di fare del suo meglio mentre si divide tra l'amante Donna e la moglie. A quanto trapelato, il capostipite della famiglia Forrester prenderà una decisione sorprendente. L'uomo confesserà a Quinn di volerla lasciare perché vuole stare con la sorella di Brooke? oppure deciderà di restare al fianco della Fuller? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere come finirà.