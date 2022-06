Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful che i telespettatori avranno modo di vedere a luglio negli Usa. Le trame della soap opera in programma nel 2023 in Italia rivelano che Finn potrebbe tendere una trappola a sua madre Sheila Carter per vendicarsi di quello che ha fatto a lui ed a sua moglie Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Beautiful: Sheila capisce che suo figlio è ancora vivo

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse attualmente negli Usa rivelano che Finn potrebbe organizzare una vendetta nei riguardi della madre biologica.

Tutto inizierà quando Steffy deciderà di andare via da Los Angeles, non riuscendo a sopportare il dolore della presunta perdita del marito. Ma ecco che i telespettatori scopriranno che il dottore è in realtà sopravvissuto alla sparatoria e tenuto nascosto da Li all'interno della sua abitazione.

Intanto, Sheila (Kimberlin Brown) riuscirà ad evadere dal carcere dopo aver scoperto che suo figlio è ancora vivo dalle parole di Li. Alla fine, le due donne daranno vita ad un parapiglia davanti al capezzale del ragazzo, che riaprirà gli occhi, sussurrando il nome di Steffy.

Li trova la morte in fondo al mare

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, Li riuscirà a scappare dall'abitazione con la scusa di dover andare a comprare i medicinali salvavita per il figlio, se poi non cercasse di allertare i soccorsi usando il telefonino.

Una mossa audace che sarà vista da Sheila, che inizierà a pedinarla a bordo di un auto, fino a spingerla giù dalla scogliera dove troverà la morte in fondo al mare.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Li potrebbe essere sopravvissuta al drammatico incidente mentre Sheila dovrà prendersi cura del figlio, contando solo sulle sue forze.

Finn, infatti, avrà alcuni problemi sulla strada del recupero.

Finn potrebbe fingere di perdonare la madre per tenderle una trappola

I portali americani annunciano che il bel dottorino dimostrerà di non avere problemi di memoria com'era accaduto a Steffy, che aveva perso i ricordi degli ultimi mesi dopo essere entrata in coma.

A quanto sembra, la giovane Forrester tornerà in scena visto che la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood ha terminato il congedo di maternità e quindi pronta a tornare sul set.

Dall'altra parte, Finn potrebbe approfittare della situazione, fingendosi disposto addirittura a perdonare la madre per tenderle una trappola, capace di farla finire dietro le sbarre per sempre. Il bel dottore potrebbe sfruttare la debolezza di Sheila nei confronti sua e del nipote Hayes per tenerla in pugno, sebbene la strada del recupero sia arti di ostacoli.