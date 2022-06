Molte novità avverranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma ad inizio giugno negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata in una casa di moda, rivelano che Hope Logan e sua madre vivranno un momento particolarmente difficile. In particolare, la ragazza reagirà molto male quando scoprirà che Brooke ha accettato l'ultimatum di Ridge riguardante suo padre Deacon Sharpe.

Anticipazioni Beautiful: Brooke bandisce Deacon dalla tenuta

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 giugno in prima visione sui teleschermi statunitensi annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, tutta l'attenzione sarà catalizzata da Brooke e Ridge, interpretati rispettivamente da Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye. La madre di Hope (Annika Noelle) si introdurrà nella camera da letto del marito nel tentativo di sedurlo e farlo tornare nuovamente a casa da lei. Una visita che sembrerà avere il risultato sperato. La coppia, infatti, giungerà ad un accordo dopo alcune settimane di crisi.

A quanto trapelato, Ridge chiederà a Brooke di bandire Deacon dalla tenuta e della sua vita. Una richiesta che sarà accettata da Logan, disposta a tutto pur di tornare insieme all'uomo che ama nonostante sappia che il padre di Hope ha salvato Steffy da morte certa dopo averla trovata priva di sensi nel vicolo vicino a Il Giardino.

Hope non è felice dopo la scoperta dell'ultimatum di Ridge

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse nel 2023 in prima visione sui teleschermi italiani, Hope sarà felice per sua madre quando le rivelerà che Ridge (Thorsten Kaye) tornerà con molta probabilità a casa. Una felicità che però avrà vita breve quando la giovane Logan scoprirà dell'ultimatum imposto dallo stilista a sua madre.

Anche Deacon apparirà sconvolto e ferito da questa nuova novità. Di conseguenza, padre e figlia chiederanno a Brooke di riconsiderare l'accordo preso con il Forrester.

Lo stilista sconvolto dopo un incontro con Bill

Dall'altra parte, Ridge apparirà sconvolto quando si imbatterà per puro caso in Bill (Don Diamont). Durante l'incontro, il magnate inizierà a parlare di Brooke, nonostante lo stilista provi ad impedirglielo.

In questo frangente, lo Spencer dirà all'eterno rivale di non essere mai stato l'uomo giusto per la Logan, tanto non meritarla ora e mai. Le parole del padre di Liam (Scott Clifton) metteranno in confusione il Forrester?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line, ricordando che la soap opera è in onda da lunedì alla domenica dalle ore 14:10 su Canale 5.