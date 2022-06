La soap opera di origini turche Brave & Beautiful, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e vicinissima al gran finale di questa seconda e ultima stagione, continua a stupire con tanti intrighi e colpi di scena in grado da togliere il fiato. Nell’episodio che verrà trasmesso il 20 giugno 2022, i telespettatori italiani, prima di vedere Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) tornare a indagare sull’avvelenamento della moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), assisteranno a una nuova mossa di Riza Soyozlu (Yiğit Özşener).

Emergerà che il pericoloso uomo per mettere del veleno nella bottiglia d’acqua destinata alla figlia di Tahsin (Tamer Levent) in modo da procurarle così un aborto si è servito di Banu Vardar (Gözde Türkpençe) tramite un orrendo ricatto: in particolare Ömer (Aras Ongun,) il figlio dell’avvocatessa, correrà un grosso pericolo dopo essere stato rapito da Riza.

Anticipazioni Brave & Beautiful, episodio del 20 giugno: Riza rinuncia a fuggire dalla Turchia con una nave

Nel corso della puntata dello sceneggiato di successo nato con il titolo Cesur ve Güzel, che tra qualche settimana chiuderà i battenti anche in Italia e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 20 giugno, Riza si rifarà vivo dopo essere stato considerato una delle vittime di un incendio scoppiato nella barca su cui era salito per lasciare in fretta la Turchia.

Scendendo nel dettaglio, dalle anticipazioni si evince che, mentre il procuratore Serhat (Serdar Özer) sarà convinto che il malvagio uomo sia deceduto veramente, a differenza di Cesur che invece crederà di non essersi liberato del suo nemico, il fratello di Adalet (Nihan Büyükağaç), dopo aver osservato da lontano e con un binocolo le nozze tra Alemdaroğlu e Sühan, rinuncerà a partire.

Riza deciso a vendicarsi di Sühan e Cesur, il figlio di Banu sequestrato

In particolare Riza, non appena verrà a conoscenza che la figlia di Tahsin continua a essere in stato interessante pur avendo avuto un malessere a causa del veleno ingerito, dopo aver inscenato la sua morte, non ci penserà due volte a scendere dall’imbarcazione per vendicarsi dei novelli sposi annullando quindi la sua fuga.

A questo punto, si scoprirà che l’antagonista della telenovela, dopo aver sequestrato il piccolo Ömer, ha minacciato Banu di uccidere suo figlio. Gli spoiler provenienti dalla Turchia raccontano che l’avvocatessa, per salvare la vita al suo stesso sangue, non ha avuto altra scelta oltre a quella di nascondere nella borsetta di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) la boccetta contenente la sostanza tossica ingerita da Sühan poco prima di pronunciare il fatidico sì con Cesur.