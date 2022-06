Non mancheranno i colpi di scena e nell’episodio conclusivo della soap opera di origini turche Brave & Beautiful in programmazione su Canale 5 il 30 giugno 2022. Dagli spoiler si evince che la barca con sopra Riza Soyözlü (Yiğit Özşener) e Tahsin Korludag (Tamer Levent) salterà in aria, causando il decesso dei due nemici.

Spoiler Brave & Beautiful, del 30 giugno: Cesur assiste alla morte di Riza e Tahsin

Nella puntata della telenovela turca che saluterà il pubblico italiano giovedì 30 giugno, dopo essere salito su una barca e aver scoperto di non poter fuggire dalla Turchia come pensava, Riza farà i conti con i suoi nemici.

Appena il marito di Sühan tenterà di sparare un colpo di pistola all’assassino di Adalet (Nihan Büyükağaç) e Korhan (Erkan Avcı) verrà immobilizzato con un taser da un suo scagnozzo, che poi lo farà condurre il più lontano possibile dal battello situato in mezzo al mare. A questo punto Tahsin dirà al suo nemico di essere pronto a ucciderlo per vendicare la morte della moglie e del figlio, ma anche per aver fatto finire in coma Sühan.

Ci sarà quindi uno scontro fisico tra Tahsin e Riza e ad avere la meglio non sarà nessuno dei due, poiché entrambi moriranno a causa dell’esplosione dell’imbarcazione. La straziante scena avrà luogo sotto lo sguardo di Cesur, che si risveglierà all’interno della sua auto, in cui leggerà una missiva di addio scritta dal suocero e in cui gli chiederà di prendersi cura di sua figlia e del bambino che aspettano.

InoltreTahsin prima di morire farà in tempo a chiedere scusa alla sua storica ex Mihriban (Devrim Yakut), dicendole di aver messo la parola fine alla loro storia d’amore 40 anni prima perché il padre di Nurhan (Pervin Bağdat) era intenzionato a uccidere entrambi qualora lui non avesse sposato sua figlia incinta.

Cesur e Sühan lasciano il paese con il piccolo Korhan

Intanto Sühan, dopo aver trascorso i quattro mesi conclusivi della sua gravidanza in coma avrà la rottura delle acque e darà alla luce un bambino, uscendo anche dal coma. Sirin (Irmak Örnek) quindi potrà fare un sospiro di sollievo, poiché sia Sühan che il figlio saranno sani e salvi.

Cesur appena sarà sulla terraferma si recherà in ospedale e ovviamente sarà contento quando saprà che la sua amata è uscita dal coma durante il parto. Nelle scene finali Cesur e Sühan partiranno a bordo di una piccola barca insieme al piccolo Korhan, per cominciare una nuova vita altrove.