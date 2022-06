Brave and Beautiful si avvia verso le ultime puntate di sempre, che presto arriveranno anche su Canale 5. Dopo aver chiuso i battenti in patria, la soap turca con Cesur e Suhan saluterà anche il pubblico italiano, con un finale che si preannuncia denso di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati in primis su quella che sarà la vendetta di Riza, il quale metterà in atto una serie di azioni nei confronti della famiglia di Tahsin, scagliandosi in primis contro i suoi figli: Korhan e Suhan.

Riza spietato e crudele nel finale: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate finali di Brave and Beautiful in onda nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Riza mostrerà tutta la sua spietatezza e la sua malvagità nei confronti di Tahsin.

Dopo avere scontato una pena di oltre 30 anni di reclusione in carcere, ritenendo di essere innocente, Riza sarà pronto a tutto pur di prendersi la sua rivincita.

Ecco perché, nel momento in cui scoprirà che Tahsin e Cesur potrebbero metterlo alle strette e quindi incastrarlo, passerà alle azioni forti.

Riza uccide Korhan nel finale della soap turca

Riza, infatti, nel tentativo di portare avanti la sua vendetta metterà a segno un clamoroso omicidio: sarà lui, infatti, ad assassinare Korhan, figlio di Tahsin e fratello di Suhan.

Un vero choc per tutta la famiglia, in particolar modo per l'anziano padre dell'ormai defunto Korhan, che sarà sopraffatto dal dolore e non riuscirà a riprendersi alla notizia di questo lutto che gli sconvolgerà per sempre la vita.

Ma non è finita qui, perché Riza si scaglierà anche contro Suhan, tanto da mettere a repentaglio la sua vita. Il perfido e astuto uomo, infatti, deciderà di rapire la figlia di Tahasin e moglie di Cesur, così da far perdere le sue tracce e tenerla prigioniera in un posto isolato.

Cesue disperato per Suhan: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Un durissimo colpo per Cesur che, in seguito alla notizia del rapimento della sua amata, apparirà a dir poco disperato e preoccupato.

Riza, del resto, ha dimostrato di essere un criminale in grado di compiere ancora dei gesti estremi contro la famiglia di Tahsin.

Di conseguenza Cesur deciderà di fare un appello pubblico sui giornali e in tv: a chiunque offrirà informazioni sul conto della sua amata Suhan, sarà pronto a offrire una ingente somma di denaro.