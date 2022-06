L'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia ormai verso il gran finale e, le anticipazioni delle ultime puntate che presto andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vendetta spietata di Riza che, in questi episodi finali della soap, deciderà di giocarsi le sue ultime carte a disposizione e lo farà mettendo a repentaglio la vita dei figli di Tahsin, il suo nemico numero uno, che intende punire in tutti i modi.

Riza spietato e vendicativo: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Brave and Beautiful che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che ci sarà spazio per l'ultima sconcertante vendetta da parte di Riza.

Dopo essere ritornato in libertà in seguito ad una condanna carceraria di ben 30 anni, Riza non si farà problemi a puntare il dito contro Trahsin.

Tuttavia, la sua vendetta non passerà per il diretto interessato bensì deciderà di colpire ciò che ha di più caro al mondo.

Korhan muore assassinato nel finale della soap

E così, le anticipazioni delle prossime puntate finali di sempre della soap opera turca, rivelano che nel momento in cui Riza si sentrà messo con le spalle al muro da Tahsin e Cesur, non esiterà a giocarsi le sue carte in maniera a dir poco crudele e spietata.

In questo attesissimo finale della soap opera, Riza si recherà a casa di Cesur con lo scopo ben preciso di fargliela pagare anche a lui ma, una volta giunto all'abitazione, non troverà il diretto interessato.

Gli spoiler della soap rivelano che, in casa ci sarà Korhan: Riza però andrà avanti lo stesso per la sua strada e pur di arrivare al suo obiettivo, non si farà problemi ad assassinare il figlio di Tahsin.

Di conseguenza, durante le ultime puntate di sempre di Brave and Beautiful il pubblico assisterà alla drammatica morte di Korhan, il quale perderà la vita all'interno dell'abitazione di Cesur.

La morte di Korhan a casa di Cesur: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Con lui moriranno anche due guardie del corpo che avevano il compito di sorvegliare la casa di Cesur e tenerla al riparo dal nemico.

Un finale decisamente doloroso e amaro per Tahsin che, di punto in bianco, si ritroverà a dover affrontare questo dolorosissimo lutto di suo figlio, ammazzato per mano di quel nemico che ha cercato di combattere in tutti i modi.

Quale sarà a questo punto la reazione di Tahsin? Reagirà contro Riza oppure no? In attesa di scoprirlo, l'appuntamento con Brave & Beautiful nel pomeriggio di Canale 5, continua ad essere vincente dal punto di vista auditel.

La media di spettatori supera la soglia del milione e mezzo con uno share che arriva al 20% e supera quotidianamente quello della soap Sei Sorelle in onda su Rai 1.