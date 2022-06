Le ultime puntate di Brave and Beautiful si preannunciano dense di colpi di scena e le anticipazioni rivelano che per Suhan e Cesur arriverà l'ennesimo ostacolo da superare.

Sì, perché la donna si ritroverà vittima della furia cieca di Riza che, nel corso delle puntate conclusive di sempre della soap opera turca, non si farà problemi a mettere in atto la sua vendetta spietata, tanto da mettere a repentaglio la vita stessa della figlia di Tahsin.

Suhan vittima dello spietato Riza: anticipazioni Brave and Beautiful ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle ultime puntate di Brave & Beautiful in onda prossimamente in prima visione assoluta Mediaset, rivelano che Suhan si ritroverà ad essere vittima di un terribile sequestro.

La donna finirà nelle mani dello spietato e crudele Riza, intenzionato a portare a termine il suo piano vendicativo nei confronti di Tahsin.

Lo scopo, infatti, sarà quello di farla pagare all'uomo che ritiene responsabile dei suoi guai con la giustizia e quindi della sua infelicità.

Cesur disperato per il rapimento di Suhan

Di conseguenza, per mettere a segno il suo piano diabolico, prenderà in ostaggio la povera Suhan, che tra l'altro è anche in dolce attesa del suo primo bambino, frutto del suo amore con Cesur.

Le anticipazioni delle ultime puntate di sempre di Brave & Beautiful in onda nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che il sequestro si rivelerà l'ennesima dura prova da affrontare per la donna, la quale in un primo momento non saprà come mettersi in contatto con i suoi cari per poter essere salvata.

Intanto Cesur non si darà pace e cercherà in tutti i modi di riuscire ad avere informazioni preziose per trovare la sua amata, tanto da offrire anche una ingente somma di denaro a coloro che potrebbero essere utili nelle indagini e dare indizi su dove si trova la sua amata.

Suhan riesce a liberarsi: anticipazioni Brave & Beautiful ultime puntate

Il colpo di scena di questa intricata vicenda arriverà nel momento in cui Suhan riuscirà a farsi notare da un uomo che si ritroverà a passare fuori dal nascondiglio dove Riza la tiene prigioniera.

La donna attirerà l'attenzione di questa persona e chiederà aiuto: solo in questo modo, quindi, Suhan riuscirà a venir meno al controllo di Riza e grazie al cellulare di questo uomo potrà mettersi in contatto con il suo amato Cesur, dandogli tutte le informazioni utili per essere liberata.

Immediata la reazione di Cesur, che correrà subito dalla sua ama e dal bambino che porta in grembo, per metterli in salvo al più presto. E, alla fine, la coppia protagonista di Brave and Beautiful riuscirà ad avere la meglio, dato che l'amore trionferà e Riza sarà costretto ad arrendersi.