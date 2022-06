SI avvicinano le ultime puntate di Brave and Beautiful su Canale 5 e per l'occasione ci sarà un cambio programmazione legato alla messa in onda.

Eccezionalmente per gli episodi conclusivi della serie turca, trasmessi dal 27 al 30 giugno in prima visione assoluta, l'orario di inizio sarà anticipato di circa dieci minuti, per la gioia dei tantissimi fan che attendono con trepidazione di scoprire quale sarà il finale per la coppia Cesur-Suhan.

Nuovo cambio programmazione per Brave and Beautiful: l'orario delle ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Brave & Beautiful su Canale 5 rivelano che dal 27 al 30 giugno saranno trasmesse le ultime puntate di sempre della serie turca.

L'appuntamento per lunedì pomeriggio è confermato alle 16, ma da martedì 28 giugno ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda.

Gli ultimi tre appuntamenti di sempre della soap, infatti, saranno trasmessi in anticipo rispetto all'orario tradizionale di queste ultime settimane.

Ecco a che ora andranno in onda le ultime puntate di Brave & Beautiful

La messa in onda, infatti, è prevista dalle 15:50 alle 16:40 circa: la soap andrà in onda dieci minuti prima, ereditando lo spazio destinato al daytime de L'Isola dei famosi 2022, che chiuderà i battenti lunedì 27 giugno con la finalissima trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset.

Venerdì 1° luglio, invece, per sopperire alla mancanza della serie turca, andrà in onda un doppio episodio di Un altro domani, la nuova soap estiva arrivata dalla Spagna.

Così i tantissimi fan della serie turca con Cesur e Suhan dovranno ricordarsi di collegarsi in anticipo su Canale 5 per seguire le ultime tre puntate di sempre.

Le anticipazioni sul finale di Brave & Beautiful: Cesur partorisce, Korhan muore

Le anticipazioni sul finale di Brave & Beautiful rivelano che per i due amatissimi protagonisti arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore.

Dopo aver lottato contro la perfidia di Riza, il quale ha prima ucciso Korhan e poi messo in pericolo la vita di Suhan, ecco che per la coppia arriverà il momento di godersi la loro relazione.

Suhan, dopo essersi salvata, darà al mondo il suo primo figlio che deciderà di chiamare Korhan, in onore del fratello morto. Per lei e Cesur, quindi, arriverà il momento di voltare pagina definitivamente dopo un periodo di grande stress e tensione, dove hanno rischiato più volte di perdere la vita.

Per tale motivo i due protagonisti della soap decideranno di andare via per sempre dalla città di Korludag: dopo la nascita del loro amato bambino faranno perdere le loro tracce, pronti a scrivere un nuovo futuro lontani da tutto e tutti.