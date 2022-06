Come finisce Brave and Beautiful su Canale 5? Mancano pochi appuntamenti al gran finale di sempre della soap turca che ha fatto breccia nel cuore di milioni di spettatori.

Per i fan della coppia composta da Cesur e Suhan, quindi, sta per giungere il momento di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno gli ultimi risvolti che li vedranno protagonisti.

Un finale che si preannuncia felice per i due coniugi anche se, prima di arrivare alla serenità, dovranno affrontare un bel po' di ostacoli.

Come finisce Brave and Beautiful: la morte di Riza e Tahsin

Nel dettaglio, il finale di Brave and Beautiful sarà caratterizzato dalla vendetta di Riza nei confronti della famiglia di Tahsin.

Dopo aver ucciso Korhan, Riza metterà in pericolo anche la vita di Suhan: la donna e il bambino che porta in grembo si ritroveranno in serio pericolo di vita, nel momento in cui la donna si ritroverà vittima della furia cieca del nemico di suo padre.

Il quadro medico di Suhan non sarà dei migliori: nel momento in cui arriverà in ospedale, i dottori metteranno subito al corrente Cesur della gravità della situazione. Sua moglie e il bambino che porta in grembo, potrebbero non farcela.

Un duro colpo per Cesur che, nel frattempo, sarà anche testimone dello scontro finale che avverrà tra Riza e Tahsin.

I due si affronteranno su una imbarcazione dove è piazzato dell'esplosivo: Riza sbaglierà a fare i conti e nel momento dell'esplosione perderanno la vita sia lui che lo stesso Tahsin.

Suhan in coma ma si salva: ecco come finisce la soap opera

A quel punto, Cesur correrà di nuovo in ospedale, dove finalmente potrà ricevere una bella notizia.

Nel finale di Brave and Beautiful, sua moglie Suhan si risveglierà dal coma e darà alla luce il bambino frutto del loro immenso amore.

Un momento di grande felicità per la coppia e, per rendere onore a suo fratello, Suhan chiederà al marito di poter chiamare il loro bambino Korhan.

Qualche giorno dopo il parto, la donna verrà dimessa e potrà finalmente tornare a casa assieme a Cesur e al piccolo Korhan.

Cesur e Suhan 'spariscono' per sempre nel finale di Brave and Beautiful

E, a quel punto, la coppia prenderà una decisione forte ma necessaria: sparire per sempre dalla cittadina di Korludag e far perdere le loro tracce per sempre.

Nel finale di sempre di Brave & Beautiful, Suhan e suo marito Cesur "spariranno" via e dopo essersi messi in viaggio, nessuno avrà più loro notizie.

Una scelta che li porterà ad intraprendere una nuova vita lontani da tutto e tutti, dopo tutto il male che hanno vissuto nel corso degli ultimi anni. E calerà così il sipario sulla soap opera turca, di cui non è stata messa in cantiere una seconda stagione.