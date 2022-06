Brave and Beautiful chiude i battenti su Canale 5 e viene sostituita da Terra Amara. Sono in arrivo dei cambiamenti nel palinsesto estivo di Canale 5 per i prossimi mesi di luglio e agosto.

Dopo il grande successo di ascolti registrato dalla serie turca con protagonista la coppia composta da Cesur e Suhan, si arriverà all'atteso finale di sempre.

Per i fan giungerà il momento di scoprire come si evolverà la relazione tra i due sposi e intanto in casa Mediaset hanno già acquistato una nuova serie che ne prenderà il posto nel daytime pomeridiano dei prossimi mesi.

Cambio palinsesto Mediaset luglio: chiude Brave and Beautiful

Nel dettaglio, l'appuntamento con Brave and Beautiful si avvia verso le battute conclusive. Dal 27 al 30 giugno 2022, infatti, saranno trasmesse le ultime quattro puntate e il pubblico avrà modo di vedere l'atteso epilogo della storia d'amore tra Cesur e Suhan.

Un finale che si preannuncia particolarmente denso di colpi di scena e sorprese: ben due personaggi perderanno la vita, ma ci sarà anche la nascita del figlio di Cesur e Suhan.

Insomma, le ultime puntate della serie turca non deluderanno sicuramente le aspettative dei quasi due milioni di fedelissimi che hanno seguito le puntate trasmesse su Canale 5 nel corso di questa stagione.

La serie ha registrato ottimi numeri anche in streaming, risultando uno dei prodotti più visti sul sito ufficiale Mediaset, apprezzato anche da una vasta fetta di giovani e giovanissimi che si sono appassionati alla serie.

Terra Amara è la nuova serie che sostituisce Brave & Beautiful

Tuttavia, per una serie che sta per uscire dal palinsesto di Canale 5, ce n'è già un'altra pronta a debuttare.

In casa Mediaset, infatti, si continuerà a puntare sulle serie turche e proprio in questi giorni è stato ufficializzato l'arrivo di Terra Amara, che ha registrato un boom di ascolti sia in patria e successivamente anche in Spagna.

Un successo clamoroso per questa serie composta da circa 280 episodi, che saranno spalmati nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset a partire da questa estate.

La messa in onda di Terra Amara, infatti, è prevista a partire da lunedì 4 luglio nella stessa fascia oraria che era ad appannaggio di Brave & Beautiful.

Dal 4 luglio il debutto di Terra Amara nel pomeriggio di Canale 5: ecco a che ora

Di conseguenza l'appuntamento con questa nuova serie è previsto dalle 15:45 alle 16:40 circa, quando poi la linea passerà ai consueti film sentimentali del pomeriggio, che traghettano l'appuntamento (in replica) con Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis e successivamente il TG5 della sera.

Quale sarà la risposta del pubblico Mediaset verso questa nuova serie turca? Bisserà il successo delle precedenti oppure no? La risposta a partire dal prossimo 4 luglio.