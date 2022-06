Proseguono gli appuntamenti con la soap turca Brave and Beautiful. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 13 al 17 giugno non mancheranno i colpi di scena.

Suhan origlia per caso una conversazione tra Reyhan e Sirin

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Brave and Beautiful, Suhan origlia per caso una conversazione tra Reyhan e Sirin. Soltanto in questo modo scopre che suo padre, Tahsin, è scomparso improvvisamente. Appena apprende la notizia va in preda al panico e si reca da Bulent per trovare conforto.

Nel frattempo Cesur si mette sulle tracce di Tahsin per cercare di riportarlo a casa.

Lo ritrova tutto solo e infreddolito su una scogliera. Dopo averlo rassicurato, lo riconduce dalla sua famiglia.

Una nave è affondata in seguito a un grave incendio

Mihriban e Bulent sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Le loro incomprensioni crescono e il loro rapporto diventa sempre più teso.

Improvvisamente gli abitanti di Korludag vengono colti di sorpresa da una notizia sconvolgente. Una nave è affondata in seguito a un grave incendio: tra i passeggeri vi era proprio Riza che è riuscito a salvarsi.

Serhat si occupa delle indagini e conferma a tutti che l'uomo è morto, riferendolo subito a Suhan e a Cesur. Quest'ultimo, però, non vuole crederci e afferma che, finché non vedrà con i suoi occhi il corpo esanime di Riza, continuerà a pensare che sia vivo.

Proseguono le indagini sull'avvelenamento di Suhan

Intanto, Mihriban viene finalmente eletta sindaco di Korludag. Per l'occasione, Tahsin propone a tutti di festeggiare il grande evento nella sua tenuta. Nel frattempo Suhan, dopo aver fatto analizzare il suo sangue per dei sospetti, riceve la telefonata che aspettava. Dal laboratorio delle analisi le confermano che è stato rilevato un elevato tasso di una sostanza nociva per la salute.

Quando la giovane Korludag riferisce tutto a Cahide, quest'ultima le mette una pulce nell'orecchio, facendole credere che sia stata tutta opera di Bulent. Pertanto questi viene convocato dal procuratore per capire cosa sia realmente accaduto e confessa di essere stato rapito da Riza, il quale gli ha chiesto di compiere il vile gesto, anche se alla fine si è tirato indietro poiché non se la sentiva di compiere un delitto.

Serhat prosegue con le sue indagini e riesce a risalire a Hikmet, il quale dichiara che, in realtà, le persone rapite erano tre: fra loro vi era anche Hulya. La donna confessa il suo rapimento, ma afferma di non aver assolutamente avvelenato Suhan.

Cahide viene arrestata per l'avvelenamento di Suhan

Intanto il commissario Behzat prosegue con le indagini e perquisisce gli indiziati. Quando tocca a Cahide, trova un flacone del farmaco incriminato nella sua borsetta e la donna viene immediatamente arrestata. Nonostante la prova schiacciante, la donna si professa innocente.

Infine Cesur e Suhan possono finalmente festeggiare il giorno del loro matrimonio. Le nozze vengono celebrate dal nuovo sindaco di Korludag, Mihriban.