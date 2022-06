Brave and Beautiful si avvicina al gran finale. Tuttavia, prima che la storia di Cesur e Sühan si concluda con un lieto fine, i due protagonisti vivranno momenti di grande sofferenza. Nelle puntate in onda dal 27 al 30 giugno 2022 Rıza metterà a segno la sua ultima strategia che porterà la figlia di Tahsin ad un passo dalla morte. Alemdaroğlu e Korludağ, accomunati dagli stessi sentimenti di rabbia e disperazione, uniranno le loro forze per fermare il folle criminale.

Anticipazioni Brave and Beautiful dal 27 al 30 giugno: Sühan ferisce Riza

Le vicende di Cesur e Sühan stanno per concludersi.

Le ultime puntate di Brave and Beautiful in onda dal 27 al 30 giugno 2022 saranno altamente drammatiche e cariche di tensione. Dopo aver ucciso Korhan, Rıza rapirà Sühan e la porterà in una casa abbandonata. Appena lasciata sola e anche se legata con una catena di ferro, la designer riuscirà ad arrivare alla finestra e attirerà l'attenzione di un uomo. Quest'ultimo le passerà un cellulare con il quale chiamerà Cesur e gli dirà dov'è tenuta prigioniera. Nel frattempo Rıza rientrerà e, dopo aver inseguito lo sconosciuto, capirà che Sühan è riuscita a chiamare il marito. Seguirà un aspro confronto durante il quale la figlia di Tahsin trafiggerà l'uomo all'addome con una scheggia di vetro. L'ex galeotto, ormai con le spalle al muro, deciderà di preparare un'ultima orribile trappola.

Sühan è in coma, Cesur e Tahsin decisi a fare giustizia da soli

Le anticipazioni rivelano che lo psicopatico Rıza legherà e imbavaglierà Sühan. Poi farà in modo che l'estremo di una corda sia legata alla maniglia della porta e l'altro al grilletto di una pistola puntata verso la donna. Cesur, intanto, si precipiterà sul posto insieme a Tahsin.

Sarà quest'ultimo ad aprire la porta, facendo partire il colpo che ferirà Sühan alla testa. Trasportata d'urgenza in ospedale, la giovane verrà sottoposta ad un intervento chirurgico, dopo il quale, però, entrerà in coma. Nel frattempo, Rıza verrà arrestato e, quattro mesi dopo, sarà processato. A sorpresa, il giudice concederà al criminale la possibilità di scontare la sua pena in un'adeguata struttura, poiché lo riterrà incapace di intendere e volere.

Non contenti della notizia, Cesur e Tahsin decideranno di fare giustizia da soli. I due pagheranno un infermiere dell'ospedale psichiatrico perché finga di voler aiutare il pazzoide. Quest'ultimo si fiderà e sarà condotto su un'imbarcazione con cui potrà fuggire. A quel punto avverrà il colpo di scena.

Tahsin sacrifica la sua vita: Brave and Beautiful, trame 27-30 giugno

Nelle ultime puntate di Brave and Beautiful in onda nei giorni 27-30 giugno 2022 Cesur e Tahsin si vendicheranno di Rıza, colpevole di aver ucciso prima Adalet, poi Korhan e di aver provocato il ferimento di Sühan, in coma da quattro mesi. Stando alle anticipazioni, dopo averlo portato con l'inganno su un battello, giunti in mezzo al mare, Alemdaroğlu e il suocero usciranno allo scoperto.

Il giovane, però, non riuscirà a sparare al criminale, poiché verrà tramortito da alcuni uomini che, su ordine di Korludağ, lo condurranno lontano dall'imbarcazione. Poco dopo Cesur si sveglierà nella sua auto e, dopo aver letto una toccante lettera del suo vecchio nemico, assisterà all'esplosione del battello, pianificata da quest'ultimo, deciso a sacrificare la sua vita per uccidere Rıza. Nel frattempo, Sühan si risveglierà dal coma e, al suo arrivo in ospedale, il protagonista troverà la moglie e il bambino, partorito da poco e al quale daranno il nome di Korhan.

