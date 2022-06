Al centro della della puntata della soap di origini turche Brave & Beautiful in onda il 7 giugno 2022, ci sarà soprattutto Tahsin Korludağ (Tamer Levent), il quale dopo essere stato accoltellato dalla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu) ha perso la memoria al termine di una complicata operazione.

Le anticipazioni raccontano che la diabolica Hulya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) appena saprà che l’uomo ha rimosso dalla sua mente ogni momento vissuto negli ultimi quattro anni di vita, penserà di ingannarlo per raggiungere uno dei suoi scopi.

L’ex rivale di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) approfitterà della situazione venutasi a creare, per far credere al proprietario terriero di Korludag che ha una tresca clandestina con lei.

Anticipazioni Brave & Beautiful del 7 giugno: Tahsin perde la memoria, Riza sottoposto a un interrogatorio

Nella 49^ puntata della soap in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 7 giugno, Tahsin dopo essere finito in ospedale d’urgenza e aver rischiato di morire per mano di Reyhan, verrà colpito da amnesia. Dopo le raccomandazioni dei dottori Sühan (Tuba Büyüküstün) e il fratello Korhan (Erkan Avcı) decideranno di trasferirsi nella tenuta del padre: sin da subito faranno il possibile per non farlo venire a conoscenza degli ultimi avvenimenti per evitargli nuovi traumi.

Dopo l’offerta di Cesur (Kivanç Tatlitug) di accompagnarla, Sühan mentre rovisterà tra le cose del padre avrà modo di leggere dei messaggi inviati da Adalet (Nihan Büyükağaç) dopo l’evasione dal carcere e deciderà di farli vedere a Serhat (Serdar Özer).

Il procuratore dopo aver scoperto che il proprietario del telefono è Riza (Yiğit Özşener), non perderà tempo per sottoporlo a un interrogatorio. Quest’ultimo a quanto pare riuscirà a cavarsela anche questa volta, infatti ammetterà di aver scritto i messaggi a Tahsin per dargli sollievo dopo la perdita della moglie.

Hulya fa credere a Tahsin di essere la sua amante e che Adalet ha lasciato il paese

Per concludere Hulya approfitterà dell’occasione per prendersi gioco di Tahsin non essendo riuscita a conquistarlo: quando rimarrà da sola con lui gli dirà che hanno una relazione per ottenere dei vantaggi.

La madre di Muzaffer architetterà tutto alla perfezione, poiché dirà all’uomo che la sua vecchia fiamma Adalet ha abbandonato il paese proprio per aver scoperto la sua infedeltà. Hulya si spaccerà quindi per l’amante di Tahsin, anche per non essere contraddetta dai cittadini di Korludag.