Si avvicina la fine della soap turca Brave and Beautiful. I telespettatori sono curiosi di capire come si concluderanno le vicende della famiglia Korludag e Alemdaroğlu dopo la morte di Korhan. Il perfido Riza continuerà a mettere in atto il suo piano malefico prendendosela anche con Suhan, che finirà in coma. La donna si ritroverà in serio pericolo, dato che aspetta un bambino. Soyözlü invece, verrà rinchiuso in una clinica perché dichiarato pazzo.

Spoiler Brave and Beautiful, anticipazioni sul finale: Tahsin chiede perdono alle le persone a cui ha fatto del male

Dopo aver fatto finire Suhan in coma, Riza verrà trovato dalle forze dell'ordine e spedito in un manicomio. Tutti temeranno per la salute della moglie di Cesur. Per i medici, il fatto che la donna sia anche incinta non depone a suo favore: riuscire a portare a termine la gravidanza in uno stato di coma, è infatti molto difficile. Mentre Suhan oscillerà tra la vita e la morte, Tahsin farà una dura riflessione sulla propria vita e chiederà scusa a tutti coloro a cui ha fatto del male nel corso della sua vita.

Korludag sarà comunque deciso a vendicare la morte di suo figlio e organizzerà un piano per incastrare Soyözlü.

Riza riuscirà a fuggire dal manicomio e crederà di averla fatta franca. L'uomo pagherà un guardia della clinica e riuscirà a camuffarsi con un camice addosso. In realtà, saranno stati proprio Cesur e Tahsin a manovrare il tutto per attirarlo in un preciso punto: Riza salirà in fatti su una nave, dove lo aspetteranno i suoi acerrimi nemici.

Cesur ve Guzel, trame finali: Suhan entra in travaglio

Tahsin farà immobilizzare Cesur, dando ordine di allontanarlo dalla nave. Korludag deciderà di sacrificarsi per tutti, lasciando fuori suo genero. Dopo una colluttazione tra il fratello di Adalet e il padre di Korhan, l'imbarcazione salterà in aria e Cesur assisterà da lontano.

Nel frattempo Suhan entrerà in travaglio. Sirin proverà a mettersi in contatto con Cesur per comunicargli la notizia, ma quest'ultimo avrà il telefono spento.

Dopo aver detto addio a Tahsin, Alemdaroğlu si dirigerà verso l'ospedale e si ritroverà davanti Sirin e Cahide in preda alla disperazione. Il marito di Suhan temerà che qualcosa di grave sia successo alla moglie, ma poi sentirà il pianto di un bambino. La giovane Korludag sarà sveglia e terrà in braccio il neonato, che deciderà di chiamare Korhan, in onore del fratello deceduto per proteggerla.

La soap si concluderà con un salto temporale che immortalerà i coniugi Alemdaroğlu su una nave, insieme al bambino ormai cresciuto: i tre sono diretti lontani dalla Turchia per costruirsi un futuro altrove.