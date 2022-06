Le puntate conclusive della seconda stagione di Brave and Beautiful vedranno Riza finire in un ospedale psichiatrico. Tutto accadrà dopo la liberazione di Suhan che, purtroppo sarà ancora in coma. Tashin e Cesur vorranno vendicarsi di Riza e pertanto organizzeranno una trappola, facendolo uscire dalla clinica. Tutto per poterlo uccidere con le loro mani.

Riza viene arrestato e rinchiuso in un ospedale psichiatrico

Il finale di stagione di Brave and Beautiful sarà al cardiopalma. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, la soap che narra le vicende di Suhan e Cesur, terminerà l'ultimo giorno di giugno.

Prima di arrivare al gran finale, i telespettatori assisteranno a nuovi colpi di scena. Suhan verrà rapita da Riza, il quale poco prima, avrà ucciso a sangue freddo Korhan. Tenuta prigioniera in un casolare abbandonato, Suhan riuscirà a mettersi in contatto con Cesur il quale, insieme a Tashin, riuscirà a liberare la donna. Peccato che Suhan in questo frangente verrà colpita da un proiettile. Trasportata in ospedale, la figlia di Tashin sarà in coma. Riza invece, verrà arrestato e, a sorpresa, il giudice gli concederà di trascorrere la detenzione presso un ospedale psichiatrico.

Riza fugge dal manicomio, ma è una trappola di Tashin e Cesur

Saranno passati quattro mesi dal momento del sequestro e della liberazione di Suhan e la donna sarà ancora in coma.

Cesur e Tashin saranno determinati a farla pagare a Riza non solo per tutto il male fatto a Suhan, ma anche per la morte di Korhan e Adalet. Pertanto, Alemdaroğlu e il suocero si organizzeranno per metterlo definitivamente fuori gioco. Nel dettaglio, i due uomini faranno credere a Riza che potrà fuggire dall'ospedale psichiatrico grazie all'aiuto di un infermiere.

Lo psicopatico ci crederà e infatti darà del denaro all'infermiere per attuare il suo piano di fuga. Secondo il piano, il complice dovrà portarlo su una piccola barca, con cui Riza potrà poi lasciare la Turchia. Ed ecco che arriverà un nuovo colpo di scena per i telespettatori di Brave and Beautiful.

Riza cade in trappola, Cesur e Tashin pronti ad ucciderlo: spoiler Brave and Beautiful

Secondo le anticipazioni relative alle puntate finali in onda a fine giugno, quando l'imbarcazione sarà in mezzo al mare, Riza scoprirà che a bordo ci saranno Tashin e Cesur. I due saranno pronti a tutto pur di vendicarsi. Si metterà male per lo psicopatico, visto che Cesur sarà sul punto di sparargli. Anche in questo caso, ci sarà l'ennesimo colpo di scena, visto che Alemdaroğlu verrà immobilizzato con un taser proprio da un uomo di Tashin che lo porterà poi lontano dalla barca. Korludag infatti, vorrà rimanere solo sull'imbarcazione con Riza. Vorrà essere lui ad uccidere il 'cognato'. Come andrà a finire? Per scoprirlo non resta che seguire questo avvincente finale di Brave and Beautiful.