Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful Cesur sarà accecato dalla rabbia e vorrà a tutti i costi uccidere Riza. Ciò, però, significherebbe perdere Sühan e il figlio che aspettano. Nella settimana dal 6 al 10 giugno 2022 la situazione si complicherà per il folle criminale, soprattutto quando verrà ritrovato il cadavere di Adalet. Non saranno momenti facili nemmeno per Tahsin, che rischierà ancora una volta di morire, stavolta per mano di Reyhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful dal 6 al 10 giugno: Tahsin accoltellato da Reyhan

Il cerchio attorno a Riza si stringerà ancora di più nelle puntate di Brave and Beautiful in onda dal 6 al 10 giugno 2022.

Il criminale sarà costretto a nascondersi. Cesur, tuttavia, lo scoverà e sarà sul punto di ucciderlo. Il giovane, però, penserà alle conseguenze che avrebbe il suo gesto e riuscirà a fermarsi. Nel frattempo, Cahide rivelerà a Reyhan che Tahsin è l'assassino di suo marito Salih. La governante si precipiterà dall'uomo e lo colpirà con un coltello. Cadendo Korludağ batterà violentemente la testa e, dopo essere stato soccorso, verrà trasportato urgentemente in ospedale. L'uomo verrà subito sottoposto a un intervento chirurgico che gli salverà la vita. I dottori, però, avvertiranno Sühan e Korhan: l'uomo ha perso la memoria.

Spoiler Brave and Beautiful 6-10 giugno: Riza cade nella trappola di Cesur e Serhat

Tahsin non ricorderà nulla dei fatti dell'ultimo anno e per evitargli ulteriori traumi i figli nasconderanno tutti gli eventi legati a Riza, Cesur e Adalet. A proposito di quest'ultima, nelle puntate di Brave and Beautiful in onda nella settimana dal 6 al 10 giugno 2022 Sühan leggerà degli sms inviati dalla donna al padre e deciderà di consegnare a Serhat il telefono del genitore.

Il procuratore scoprirà che i messaggi sono stati inviati da un cellulare in possesso di Soyözlü e lo convocherà per un interrogatorio. Il criminale ammetterà di avere inviato i messaggi, ma solo per tirare su il morale al cognato. Intanto Cesur sarà sempre più convinto che Riza abbia ucciso Adalet e si rivolgerà al procuratore.

Insieme escogiteranno un piano per incastrare l'assassino. Secondo le anticipazioni, la trappola scatterà quando Riza andrà a denunciare Cesur. A quel punto Serhat gli farà credere di avere dei sospetti su Alemdaroğlu e di volere trovare il corpo di Adalet per dimostrare la sua colpevolezza.

Riza viene arrestato: Brave and Beautiful, settimana 6-10 giugno

Riza farà condurre Cesur nel luogo in cui è sepolta Adalet per far sì che la polizia lo colga in flagrante. Dopo aver appreso l'arresto di Alemdaroğlu, lo psicopatico chiederà a Sühan di poterla incontrare e lei gli darà appuntamento nella casa di Nisantasi. L'uomo ignorerà di essere ripreso da alcune telecamere nascoste e cercherà, invano, di narcotizzare Sühan.

Ciò che accadrà nell'abitazione e l'autopsia sul corpo di Adalet porteranno all'arresto del criminale. Tuttavia, durante un trasferimento, l'uomo riuscirà a fuggire. Da quel momento in poi Sühan e Cesur saranno in pericolo, perciò il procuratore farà sorvegliare giorno e notte casa Alemdaroğlu. Nel frattempo la designer proverà a distrarre il futuro marito coinvolgendolo nei preparativi del matrimonio. Intanto Tahsin inizierà ad avere dei flashback e chiederà insistentemente notizie di Adalet.