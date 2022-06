Jason Allen Alexander, ex marito di Britney Spears, ha fatto irruzione in casa della cantante, che in quel momento era in procinto di celebrare le nozze con Sam Ashgari.

Il matrimonio della cantante si è svolto lo scorso 9 giugno presso la contea di Ventura, a Los Angeles, dove l'artista vive all'interno di una villa sfarzosa. Prima che Britney potesse dire sì a Sam, Jason Alexander, è inaspettatamente entrato in casa, minacciando di rovinare quello che per Spears doveva essere il giorno più bello della vita. Jason ha fatto un video che riprende, minuto per minuto, l'irruzione nella casa di Britney, postato sul suo profilo Instagram.

Jason Alexander nervoso: cercava la sua ex Britney Spears

Nel video si vede Jason Alexander camminare nervosamente per la casa di Britney Spears, aprendo varie porte e cercando di addentrarsi con insistenza nel giardino della maestosa abitazione della popstar. L'uomo è anche passato nel luogo preciso in cui, a distanza di poche ore, si sarebbero dovute celebrare le nozze tra la sua ex e Sam Ashgari.

Alexander ha ripreso anche il momento in cui si è trovato faccia a faccia con gli uomini della security a cui ha detto, in maniera piuttosto nervosa: "Britney Spears mi ha invitato qui". Il 40enne ha poi fatto un'imprecazione, precisando che Britney sarebbe la sua prima e unica moglie e che lui è il suo primo marito.

Jason ha inoltre esternato l'intenzione di rovinare il matrimonio della sua ex.

L'uomo è stato arrestato

In pochi minuti gli agenti della sicurezza hanno allertato la polizia. Dopo le ore 14 è stata infatti contattata una centrale della contea per denunciare la violazione di domicilio da parte di Jason Alexander. Gli agenti hanno ammanettato l'ex marito di Britney Spears portandolo via.

Intervistato da USA Today, l'avvocato della popstar, Mathew Rosengart, ha dichiarato che la polizia ha provveduto ad ammanettare e arrestare Alexander per il suo comportamento "criminale". Il legale ha ringraziato il dipartimento dello sceriffo della contea di Ventura per quanto fatto. Il legale di Britney ha aggiunto di non vedere l'ora di lavorare assieme alle autorità affinché l'ex della sua cliente possa essere perseguito con la misura più severa prevista dalla legge.

Rosengart ha infine confermato che Spears è ora al sicuro.

Un matrimonio durato solo 55 ore

Lo sceriffo Cameron Henderson ha dichiarato che gli agenti hanno ricevuto una chiamata dopo le 14 che avvertiva di una violazione di domicilio, aggiungendo che Jason Alexander è stato arrestato proprio presso la casa di Britney Spears. Gli agenti hanno inoltre scoperto che sul 40enne aveva, in un'altra contea, una diffida con divieto di avvicinamento.

Alexander e Spears si sposarono il 3 gennaio 2004, ma il loro matrimonio venne annullato solamente 55 ore dopo la celebrazione. In un successivo comunicato dello staff della popstar venne spiegato come Britney al momento del sì non sarebbe stata in grado di comprendere quello che stava facendo.