Cambia la programmazione Mediaset a partire da luglio 2022. Nel daytime della rete ammiraglia ci saranno delle importanti novità e, una di queste, riguarderà Brave and Beautiful. La soap con protagonisti Cesur e Suhan chiuderà definitivamente i battenti dopo un'annata decisamente positiva dal punto di vista Auditel, cominciata la scorsa estate.

Sempre in daytime, è previsto anche un accorciamento orario per la soap spagnola Una vita, di cui verrà ridotta notevolmente la durata dell'appuntamento previsto al sabato pomeriggio estivo.

Chiude Brave and Beautiful: cambio programmazione Mediaset luglio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di luglio interesserà i fan della soap Brave and Beautiful, i quali dovranno prepararsi a dire addio per sempre ai loro beniamini.

Il prossimo giovedì 30 giugno è prevista la messa in onda dell'ultima puntata di sempre della soap con Cesur e Suhan, dopodiché chiuderà definitivamente i battenti. Da luglio in poi, quindi, non ci sarà più spazio per gli episodi di questa soap che, settimana dopo settimana, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5. In Turchia, infatti, è stato scelto di sospendere la soap dopo una stagione di messa in onda e quindi non ci saranno nuove puntate.

Terra Amara è la nuova soap estiva di Canale 5 in onda da luglio

Tuttavia, in casa Mediaset sono corsi subito ai ripari e si sono messi all'opera per cercare nuove soap da proporre al pubblico del pomeriggio di Canale 5.

Il nuovo acquisto porta il nome di Terra Amara, una soap che arriva sempre dalla Turchia e che ha registrato ascolti record anche in Spagna, in quella che fino a qualche anno fa era la fascia oraria della soap Il Segreto.

La messa in onda di Terra Amara è prevista a partire dal prossimo lunedì 4 luglio, nella fascia che va dalle 15:45 alle 16:40 circa e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutto il periodo estivo, in attesa poi di scoprire quale sarà la programmazione di settembre, complice il ritorno di Uomini e donne, Amici 22 e GF Vip 7 in daytime.

Una Vita dura meno al sabato

Occhi puntati anche sulle novità estive legate alla messa in onda di Una Vita che andrà incontro a un cambio programmazione a partire dal mese di luglio. Ad essere accorciate saranno le puntate del weekend: al sabato pomeriggio, complice lo stop del meglio di Verissimo, la soap verrà ridotta come durata. Le nuove puntate del sabato saranno trasmesse dalle 14:10 alle 14:45 circa, proprio come accade già nella programmazione feriale. Di conseguenza, per tutto il mese di luglio, saranno sospesi i doppi appuntamenti del weekend con Una Vita, dato che fino a questo momento la soap andava in onda dalle 14:10 alle 16:30 circa.

Di domenica, invece, l'appuntamento è previsto dalle ore 14:25 alle 15:05 circa, poi ci sarà spazio per la messa in onda di Grand Hotel.

Per quest'anno, inoltre, non sono previsti gli appuntamenti in prima serata con Una Vita che, a differenza delle passata stagioni televisive, non troverà spazio su Rete 4.