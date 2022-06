Can Yaman è sempre al centro del Gossip. Stando a quanto riferito dal portale Dagospia, l'attore turco la scorsa settimana mentre era in Sardegna avrebbe mostrato un certo feeling con Francesca Del Re, attrice de Il Paradiso delle Signore. Inoltre, il 32enne avrebbe incontrato la sua ex Diletta Leotta ma non avrebbe scambiato alcuna parola con la giornalista siciliana.

La segnalazione

Attualmente Can Yaman è rientrato in Italia e si trova presso la sua dimora a Roma.

La scorsa settimana, dopo un viaggio in Turchia tra relax e lavoro, l'attore turco è volato in Sardegna per una premiazione.

Stando ad alcuni rumor, all'evento Yaman avrebbe passato parte del suo tempo con l'attrice Francesca Del Re: "Un feeling che non è passato inosservato ai presenti".

Le news relative alla star delle soap turche non sono finite. All'evento Filming Italy, erano presenti anche Diletta Leotta e Kabir Bedi: Can, però, avrebbe snobbato sia la sua ex fidanzata che l'attore. Per quanto riguarda la prima non c'è molto da dire: i due lo scorso anno hanno avuto una relazione che si è interrotta bruscamente. Nei confronti dell'attore indiano invece, sembrerebbe che l'astio sia dovuto al progetto di Sandokan.

Yaman ha una nuova fiamma?

Al momento non è chiaro se Can Yaman e Francesca Del Re abbiano un flirt oppure abbiano semplicemente scambiato due chiacchiere.

L'attore turco ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Lo stesso Can, in varie interviste, ha specificato di non essere un amante del gossip, proprio per questo motivo che la relazione con Diletta Leotta potrebbe essere giunta al capolinea: lei ha sempre amato il mondo dei social e la cronaca rosa mentre l'attore è sempre stato più taciturno e riservato.

D'altronde Yaman per sfuggire dall'invadenza di alcune fan ha deciso anche di cambiare casa: dall'attico nel centro di Roma, il diretto interessato si è trasferito in una villa lussuosissima difficilmente raggiungibile dagli sconosciuti.

Can pronto a tornare sul set

Di recente, il 32enne ha preso parte al party di Disney Plus in Turchia.

Poi, è tornato in Italia per l'evento organizzato in Sardegna: l'attore è stato premiato per la sua carriera e per l'impegno nel sociale. Durante l'evento, Can ha presentato anche la sua biografia "Sembra strano anche a me".

Successivamente l'attore ha preso parte alla sfilata di Dolce & Gabbana, dove ha incontrato il collega Michele Morrone. Archiviati 10 giorni di relax, viaggi e eventi, il diretto interessato è tornato nella Capitale e si è messo subito a lavoro per mantenere al meglio la sua forma fisica. Can Yaman presto tornerà sul set per girare le scene di Sandokan e El Turco.