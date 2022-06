Tira una brutta aria tra una parte della stampa turca e Can Yaman. L'attore, nella serata del 14 giugno, ha presenziato all'evento di lancio di Disney+ a Istanbul, ma durante il suo passaggio nel blue carpet è stato "snobbato" da una fetta di giornalisti. Secondo questi ultimi l'attore "non avrebbe bisogno" della stampa turca, visto che ormai il suo successo è incentrato in Italia.

La polemica della stampa turca con Can Yaman

Il lancio di Disney+ in Turchia è stato in grande stile, con una festa che si è tenuta nel quartiere di Tersane a Istanbul.

Tanti i personaggi presenti, tra cui Demet Özdemir, Hande Erçel e ovviamente Can Yaman. Su quest'ultimo si sta facendo un gran parlare, soprattutto quando un utente ha fatto notare su Instagram che i giornalisti non avrebbero voluto dare la giusta attenzione all'attore durante l'evento.

Secondo una storia pubblicata su Instagram, Can Yaman avrebbe salutato Akif Yaman, giornalista di Gazete Magazin, ma a quanto pare quest'ultimo non l'avrebbe proprio preso in considerazione, così come l'altra stampa presente. Per questo motivo l'attore se ne sarebbe andato via.

Il video, successivamente, è stato riportato sul web dai principali media turchi.

Akif Yaman 'rivendica' il suo non saluto all'attore

La storia riguardante la vicenda, pubblicata su Instagram, è stata subito ripostata da Akif Yaman, che ha commentato la poca attenzione ricevuta da Can Yaman in Turchia con un: "Questa non è l'Italia".

Sembrerebbe che quando un addetto stampa ha visto l'attore sul blue carpet abbia detto: "Scaricatelo ragazzi, è la star dell'Italia, ha bisogno della stampa turca?".

Uno screzio che ovviamente ha fatto discutere in fan sul web, con le supporter dell'attore che si sono schierate subito dalla sua parte per difenderlo.

Le fan di Erkenci Kuş e la speranza di vedere Can e Demet insieme

La serata è stata condita non solo dalle polemiche, ma anche dalla speranza delle fan di Erkenci Kuş di rivedere nuovamente insieme Can Yaman e Demet Özdemir. Infatti entrambi erano presenti alla serata in quanto hanno siglato un contratto con Disney+. Demet sarà la protagonista di Dünyayla Benim Aramda, disponibile sulla piattaforma prossimamente, mentre Can Yaman potrebbe essere il protagonista di El Turco insieme ad Hande Erçel, ma in merito a quest'ultimo progetto non è stato ancora ufficializzato nulla.

In tanti hanno sperato di vederli insieme, magari in una foto o in una storia su Instagram, ma ciò non è accaduto. Le fan, soprattutto, si son date da fare per trovare la prova di un possibile avvicinamento, ma al momento nulla è stato reso noto.

A ogni modo si sono accontentate anche del semplice fatto che i loro idoli fossero, dopo tanto tempo, allo stesso evento pubblico: "Vi rendete conto che Can e Demet respirano la stessa aria" ha romanticamente sentenziato qualcuno.