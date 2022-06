Lo scorso anno, Diletta Leotta e Can Yaman era felicemente fidanzati. Di punto in bianco, però, è arrivata la parola fine sulla love story. Stando alle indiscrezioni, la giornalista sportiva sarebbe single e non avrebbe mai dimenticato l'attore turco con la quale è stata ad un passo dal convolare a nozze.

L'indiscrezione

Da un paio di mesi a questa parte, Diletta Leotta è finita al centro del Gossip per un presunto flirt con Giacomo Cavalli. Secondo quanto riportato dal portale The Pipol Tv, la giornalista siciliana sarebbe single.

Ma non è tutto, la diretta interessato dopo la rottura con Can Yaman non sarebbe riuscita a voltare pagina per la cocente delusione: "Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman e non lo avrebbe mai dimenticato".

La 30enne di Catania, attualmente si trova in vacanza alle Canarie con le sue amiche mentre Giacomo Cavalli si tratterebbe solo di un amico e nulla di più. Se l'indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia venisse confermata, le dichiarazioni di Diletta Leotta a Verissimo di andrebbero a rafforzare.

Che cosa aveva detto Diletta a Verissimo?

Dopo settimane di voci sulla rottura con Can Yaman, Diletta Leotta aveva confermato a Verissimo. La giornalista a Silvia Toffanin aveva confidato di aver vissuto un amore travolgente che le aveva fatto perdere lucidità.

Nonostante la 30enne non abbia rivelato dettagli sui motivi dell'addio, Leotta aveva lasciato intendere che avere una liasion con l'attore turco non era stato affatto facile per via della popolarità di lui.

Stando alle indiscrezioni, la coppia sarebbe dovuta convolare a nozze. Lo stesso Can per amore di Diletta aveva acquistato un mega attico al centro di Roma. Tornati da un viaggio i Turchia (paese natale dell'attore), la coppia deciso di interrompere la relazione. In occasione del compleanno della giornalista, il grande assente era proprio Can Yaman.

Can Yaman in vacanza in Turchia

Al momento non è chiaro se Can Yaman e Diletta Leotta in futuro possano tornare o meno insieme. L'unica cosa certa è che entrambi si stanno godendo un momento di relax. Lei si trova alle Canarie, in attesa di riprendere con il campionato di calcio di Serie A.

Il 32enne invece, si trova a Istanbul.

Can ha postato uno scatto in cui c'è il Bosforo sullo sfondo. A breve, l'attore tornerà sul set per girare il remake di Sandokan. Per quanto riguarda la situazione sentimentale dell'attore turco, non si sa molto dopo la rottura con Diletta Leotta. Il diretto interessato ha sempre dichiarato di essere geloso della sua privacy. Quest'ultimo motivo potrebbe anche essere alla base della fine della storia con Leotta.