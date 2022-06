Ritorno in grande stile per Can Yaman nella sua terra d'origine: l'attore turco è volato in Turchia per presenziare al lancio del canale DisneyPlus stregando i fan con il suo look particolare. Scegliendo per l'occasione la griffe italiana Dolce&Gabbana, Can ha voluto postare sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae sul red carpet dell'evento e in pochi minuti la foto ha fatto incetta di like, ma non è tutto. Mandando in visibilio le sue numerosissime sostenitrici, a causa delle quali è stato costretto a cambiare dimora a Roma, l'hashtag creato ad hoc per lui #DisneyPlusCanYaman è stato in tendenza su Twitter per diverse ore.

Irresistibile look di Can Yaman

Se è vero che l'eccessiva presenza delle follower può diventare fastidiosa per un attore, è fuori dubbio che la popolarità di cui gode Can lo rende a tutti gli effetti un sex-symbol. Per tale ragione ogni suo spostamento è seguito con curiosità soprattutto se si tratta di un evento mondano che lo pone sotto i riflettori. Questo è il caso della partecipazione di Yaman al lancio di DisneyPlus in Turchia, canale per il quale reciterà per la serie El Turco. L'attore dal canto suo non ha deluso le fan presentandosi con un look da capogiro.

L'outfit, composto da camicia in lurex con tanto di cinta bene in vista e mocassini con particolari brillanti, è stato completato da occhiali molto ampi da lettura che hanno dato un ulteriore tocco intrigante all'attore.

Inutile dire che i commenti delle sostenitrici si sono susseguiti colmi di affetto e approvazione. Can d'altra parte è avvezzo ai complimenti provenienti dalle follower italiane: da quando è comparso per la prima volta in Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore la sua fama è esplosa e si è poi confermata per prendere definitivamente il volo con DayDreamer - Le ali del sogno.

Le celebrità turche all'evento

All'evento hanno preso parte molte star turche: da queste anche dei volti ben noti ormai anche al pubblico italiano. Demet Ozdemir, che si vocifera sia molto vicina a prendere parte a un progetto italiano, si è presentata con una gonna dal colore arancio brillante con tanto di top corto, anche lei senza dubbio bellissima.

Presente anche Hande Ercel, che potrebbe essere vicina al ritorno di fiamma con Kerem Bursin, invece, ha scelto un look da diva con una grande quantità di gioielli e lunghi guanti. Insomma, una vera sfilata di celebrità.

E di celebrità si può parlare ormai a livello internazionale: gli attori e le attrice turche sono molto amati in tutta Europa, tant'è che le tv del vecchio continente si interessano sempre più alle produzioni turche. Dal canto loro, gli attori sono sempre più propensi a lanciarsi oltre i confini nazionale: Can Yaman ha aperto una maglia che certamente verrà sfruttata da altri suoi colleghi.