Molte novità avverranno in occasione delle prossime puntate di Brave & Beautiful (Cesur ve Guzel), la popolare Serie TV di Canale 5. Gli spoiler turchi narrano che ci sarà una svolta nelle indagini per scoprire chi ha avvelenato Suhan Korludag. Bulent, infatti, finirà in arresto dopo una soffiata di Cahide.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Suhan accusa un malore all'altare

Le anticipazioni di Brave & Beautiful si soffermano sulle conseguenze dell'avvelenamento subito da Suhan.

Tutto inizierà quando Riza prenderà di mira la ragazza dopo che Cesur è riuscito a farlo arrestare per l'omicidio di Adalet.

Una volta evaso grazie all'aiuto di Turan, l'uomo deciderà di vendicarsi della coppia, arrivando a rapire Cahide, Bulent e Hulya per convincerli a somministrare del veleno alla sorella di Korhan all'altare. L'intenzione di Soyozlu sarà quella di far perdere il bambino alla promessa sposa del suo nemico.

Fortunatamente il piano fallirà in quanto la giovane Korludag accuserà un malore prima di pronunciare il suo sì, tanto da rendersi necessario il ricovero in ospedale. In questo frangente, i medici riusciranno a salvare la vita di madre e nascituro.

La sorella di Korhan scopre l'origine del suo malessere

Nelle puntate turche di Cesur ve Guzel, i dottori sottoporranno Suhan a delle indagini accurate per scoprire l'origine del suo strano malessere.

Intanto, Mihriban vincerà le elezioni a sindaco del paesello, con grande dispiacere di Tahsin.

In questo frangente, la sorella di Korhan verrà raggiunta da una telefonata da parte del suo medico di fiducia, che le rivelerà di aver trovato alcune tracce di veleno nel suo sangue. La giovane Korludag, a questo punto, si ricorderà di aver bevuto da una bottiglietta d'acqua già aperta, tanto da ipotizzare che sia stata la causa del suo malessere.

Bulent in stato di fermo per l'avvelenamento ai danni di Suhan Korludag

Ma il peggio dovrà ancora arrivare quando Cahide racconterà di aver notato Bulent introdursi nel camerino, usato da Suhan per indossare l'abito da sposa poco prima dell'avvelenamento. Cesur, a questo punto, si scaglierà come una furia contro il giovane dopo aver visionato insieme al procuratore i filmati della sicurezza.

Di conseguenza, Bulent verrà messo in stato di fermo e condotto dalla polizia in commissariato per essere sottoposto ad un lungo interrogatorio. Qui, l'uomo apparirà molto sfrontato, tanto da negare ogni coinvolgimento nel fattaccio. Peccato, che il figlio di Mihriban sia stato ripreso alcuni giorni prima, intento a sbarazzarsi di un misterioso flacone nella spazzatura. Ma sarà davvero lui il colpevole? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni...