Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 13 a venerdì 17 giugno ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Suhan verrà a sapere che suo padre è scomparso e sarà sconvolta. Allo stesso tempo però Cesur si metterà alla ricerca di Tahsin e lo troverà sulla scogliera e lo riporterà a casa.

Intanto, il telegiornale comunicherà l'affondo di una nave e a bordo c'era anche Riza. Quest'ultimo potrebbe essere morto, ma Alemdaroğlu non ci crederà finché non ritroveranno il corpo dell'uomo.

Infine, Suhan e Cesur convoleranno a nozze e celebreranno il matrimonio dalla signora Mihriban.

Riza potrebbe essere morto, ma il suo corpo non verrà ancora ritrovato

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Suhan ascolterà Reyan e Sirin mentre staranno parlando e scoprirà che suo padre è scomparso. La donna sarà sconvolta da questa notizie e per questo correrà a casa di Bulent.

Intanto, Cesur vagherà a lungo alla ricerca di Tahsin, poi finalmente lo ritroverà seduto e infreddolito sulla scogliera e lo riporterà a casa. Nel frattempo, Mihriban e Bulent saranno sempre più distanti e tra i due cresceranno sempre di più le incomprensioni. Allo stesso tempo, il telegiornale annuncerà l'affondo di una nave e tra i passeggeri a bordo c’era anche Riza.

Subito dopo, Serhat confermerà a Cesur e Suhan che Riza è morto, ma Alemdaroğlu non ci crederà, in quanto il corpo dell'uomo non sarà stato ancora ritrovato.

Cesur e Suhan convoleranno a nozze

Poco dopo, per Mihriban sarà un grande giorno, in quanto verrà eletta sindaco di Korludag. Per questo motivo, Tahsin vorrà festeggiare alla tenuta l'elezione del nuovo sindaco.

Intanto, Suhan riceverà una telefonata in cui le verrà detto che nel sangue era presente un alto tasso di una sostanza nociva. Cahide suggerirà alla ragazza che la causa di questa sostanza nociva nel sangue possa essere causata da Bulent. Per questo motivo, quest'ultimo verrà convocato per un interrogatorio, in quanto sarà il principale sospettato dell'avvelenamento della Korludag.

Bulent però confesserà di essere stato rapito e costretto da Riza a compiere il crimine, ma nonostante ciò lui si è tirato indietro all'ultimo. Inoltre, il procuratore riuscirà a risalire a Hikmet e quindi il complice di Riza confesserà che le persone rapite erano tre, tra cui c'era anche Hulya che però dirà di non aver messo il farmaco nell'acqua di Suhan. A questo punto la polizia si metterà alla ricerca della terza persona. Subito dopo, verrà trovato il farmaco nella borsa di Cahide che verrà arrestata, ma dirà di essere innocente.

Infine, Cesur e Suhan convoleranno a nozze e celebreranno il loro matrimonio dalla signora Mihriban.