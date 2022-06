Pochi appuntamenti separano i telespettatori dal gran finale di Brave and Beautiful. Nuovi colpi di scena saranno ben presto in onda su Canale 5. Le anticipazioni provenienti direttamente dalla Turchia, ci rivelano che Riza verrà definitivamente fatto fuori, ma a perdere la vita sarà anche Tahsin. L'uomo deciderà di sacrificarsi per vendicare la morte di Adalet e di Korhan. Dopo l'omicidio del giovane Korludag, il perfido Soyözlü, non contento del dolore già causato alla famiglia di Cesur, rapirà anche Suhan. La donna andrà in coma e ci resterà per quattro lunghi mesi.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntate finali: Cesur e Tahsin incastrano Riza

Gli spoiler delle ultime puntate ci rivelano che Riza verrà arrestato dalla polizia. Questo perché l'uomo si recherà in ospedale per curare una ferita causata da una scheggi di vetro usata da Suhan nel tentativo di difendersi. Passati quattro mesi dall'arresto, Riza verrà processato e sarà dichiarato infermo. Questo permetterà al fratello di Adalet di essere ricoverato in una clinica apposita. La notizia non farà per nulla piacere a Tahsin e Cesur, dopo tutte le cattiverie che Soyözlü ha organizzato ai loro danni. Genero e suocero si metteranno così a organizzare un piano per togliere definitivamente di mezzo Riza.

I due riusciranno a contattare un infermiere della clinica, che farà credere al pazzoide di essere disposto ad aiutarlo a fuggire da quel posto in cambio di denaro. L'infermiere dovrà portare l'uomo all'interno di una piccola nave, in modo tale che lui possa lasciare la Turchia indisturbato. Una volta salito sul mezzo, giunti a un punto di non ritorno in mezzo al mare, Riza si accorgerà della presenza all'interno del battello di Tahsin e Cesur.

Spoiler Brave and Beautiful, puntate turche: Cesur immobilizzato con un teaser

Quando Cesur starà per sparare a Riza, sarà immobilizzato con teaser da uno scagnozzo di Tahsin. Quest'ultimo infatti, vorrà uccidere personalmente Riza, allontanando il genero dall'imbarcazione. Riza e Tahsin inizieranno a farsele di sanata ragione, fino a quanto il battello, con all'interno un alto carico di esplosivo, prenderà fuoco.

Entrambi i due uomini moriranno durante l'esplosione, proprio come previsto da Korludağ.

Cesur si risveglierà all'interno di un'automobile e assisterà alla scena da lontano, totalmente sconvolto. Proprio all'interno della sua macchina, il padre di Suhan avrà lasciato una lettera al genero, dove gli dirà di prendersi cura della figlia e di suo nipote. Prima di andare nell'aldilà, Tahsin avrà inoltre avuto modo di scusarsi con Mihriban per aver chiuso brutalmente la loro relazione molto tempo fa.