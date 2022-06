C’è grande attesa per la settima stagione di Che Dio ci aiuti. Nelle ultime puntate della precedente edizione con protagonista suor Angela, c’erano state alcune questioni rimaste in sospeso, fra le quali le vicende di Lorenza Rapetti, che aveva trovato da poco suo fratello Erasmo e la vocazione di Azzurra. In una recente intervista, Francesca Chillemi ha rivelato che diventerà lei la protagonista dei nuovi episodi, perché la madre superiora lascerà il convento e, inoltre, la novizia sarà in crisi. Nel frattempo, Elena Sofia Ricci ha confermato la sua presenza in tre episodi.

Che Dio ci aiuti 7, trame settima stagione: suor Angela lascia il convento

Era già nell’aria da tempo che suor Angela sarebbe andata via e che Elena Sofia Ricci non sarebbe più stata la protagonista di Che Dio ci aiuti. La conferma, oltre dalla diretta interessata, è arrivata anche da Francesca Chillemi che, in una recente intervista, ha spiegato che la madre superiora uscirà di scena. L’interprete di Azzurra Leonardi ha rivelato che prenderà il posto di Lorenza Rapetti, affermando: "Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni". L'attrice della sorella di Erasmo ha rivelato che il suo personaggio sarà presente in tre puntate della settima stagione.

Che Dio ci aiuti 7, episodi settima stagione: Azzurra accoglie le ragazze

Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti ci saranno nodi da sciogliere e bisognerà capire cosa avranno architettato gli sceneggiatori per fare andare via dal convento di Assisi la madre superiora. Quali saranno le ragioni che spingeranno suor Angela a lasciare le sue ragazze, suor Costanza e i suoi cari?

Francesca Chillemi non ha rivelato molti dettagli in merito ma, a fare chiarezza, ci aveva pensato Elena Sofia Ricci, sostenendo che l’uscita di scena del suo personaggio è stata ben congegnata. La protagonista delle nuove puntate, pertanto, sarà Azzurra Leonardi, che avrà il compito di accogliere le nuove arrivate.

Che Dio ci aiuti 7, puntate settima stagione: Azzurra fa i conti con sé stessa

Francesca Chillemi, inoltre, ha rivelato qualche altra anticipazione su quanto succederà nelle nuove puntate, affermando: "Sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa". Sembrerebbe, pertanto, che la figlia del notaio Leonardi sarà in crisi e avrà momenti di riflessione. Al momento, però, non sono trapelati dettagli sulla vocazione della mamma di Emma e se Leonardi porterà a termine il suo noviziato, diventando una suora. Non resta che attendere la settima stagione di Che Dio ci aiuti, per capire come proseguiranno le vicende degli abitanti del convento e quali ragioni spingeranno suor Angela a lasciare Assisi.