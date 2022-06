Dopo le voci di rumor, Elena Sofia Ricci ha confermato di lasciare Che Dio ci aiuti 7. L'attrice toscana ha confidato di essere molto dispiaciuta per i "fedelissimi" della Serie TV di Rai1. Al tempo stesso, l'attrice ha rivelato che non ha mai amato vestire un ruolo per tanti anni. Dunque, è giunto il momento di lasciare il "Convento degli Angeli".

Le parole dell'attrice

Nelle scorse settimane, si è parlato dell'imminente addio di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 7. Tuttavia, il regista aveva spiegato che per quest'anno Elena Sofia Ricci ci sarebbe ancora stata anche se avrebbe lasciato più spazio agli altri protagonisti.

In un'intervista rilasciata a La Repubblica, la 60enne fiorentina ha confermato di lasciare la longeva fiction di Rai1. La diretta interessata ha spiegato che sarà presente solamente nei primi episodi, poi lascerà la serie in corso d'opera - proprio come accaduto con Terence Hill in Don Matteo. Elena Sofia Ricci ha ammesso di essere dispiaciuta per tutti i fan di Che Dio ci aiuti 7 che l'avrebbero voluta a vita nei panni di Suor Angela. L'attrice, però, ha precisato che non è nella sua indole vestire per sempre i panni di un personaggio: "Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi indentificano in un ruolo".

Ricci ha rivelato che in questi anni il pubblico ha imparato a conoscerla per la persona che è, non per i personaggi che interpreta.

A tal proposito l'attrice si è detta soddisfatta: "Vuol dire che non l'ho tradito, ho fatto un buon lavoro".

Chi sarà la sostituta di Suor Angela?

L'addio di Elena Sofia Ricci a Che Dio ci aiuti 7, non ha colto impreparati gli autori. Al suo posto, infatti, è già stata trovata la sostituta che "ammorbidirà" la perdita di Suor Angela.

Stiamo parlando di Francesca Chillemi, nei panni Azzurra.

L'attrice all'interno della serie tv, nell'ultima stagione aveva cominciato un percorso di conversione per prendere i voti. Con l'uscita di scena di Suor Angela, sarà proprio Chillemi a fare da braccio destro Valeria Fabrizi.

Il riepilogo della sesta stagione

Durante la sesta stagione, Elena Sofia Ricci aveva già tentennato sulla sua vocazione quando ha incontrato un dottore.

Ginevra che era arrivata al "Convento degli Angeli" come novizia, nell'ultima puntata è convolata a nozze con Nico - interpretato da Gianmarco Saurino. Per quanto riguarda Azzurra, Francesca Chillemi ha trovato la vocazione dopo aver perso tutto: l'attrice viveva a Londra con Guido e il figlio, ma un'incidente si è portato via la sua famiglia.

Dopo essere tornata ad Assisi, Azzurra ha deciso di ricominciare da zero trovando il suo posto nel mondo. In Che Dio ci aiuti 6, era arrivato anche Pierpaolo Spollon.