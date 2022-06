Riccardo Mannino ha detto sì al giornalista Rai Alberto Matano nel tardo pomeriggio di sabato 11 giugno. Le nozze sono state officiate da Mara Venier, amica del conduttore de La Vita in diretta che in più di una circostanza ha raccontato di aver dato una spinta decisiva alla celebrazione del matrimonio. Non sono mancati momenti di commozione durante la cerimonia curata dal wedding planner Enzo Miccio.

Il giornalista solo di recente ha fatto coming out, rivelando in un'intervista di aver avuto una vita sentimentale molto tormentata dopo aver resistito al bullismo quando era ragazzino.

La svolta è arrivata quando il 49enne ha conosciuto Riccardo Mannino all’Antonello Colonna Resort & Spa a Labico, una location immersa nel verde a circa 10 chilometri da Roma. Riccardo è un avvocato cassazionista di sei anni più grande del giornalista di Rai 1.

“Con lui la mia vita si è stabilizzata”, ha raccontato recentemente il conduttore calabrese.

Mannino, l'avvocato con la passione per le auto d'epoca

Riservato e lontano dalla luce dei riflettori, Riccardo Mannino, 55 anni, si è laureato in Giurisprudenza nel 1990 all’Università La Sapienza. Corso di studi che inizialmente aveva intrapreso anche Alberto Matano prima di virare sulla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

L’avvocato cassazionista non ama i social e per tale motivo non ha account Facebook e Instagram.

Tra le sue passioni ci sono le auto d’epoca oltre che praticare diverse attività sportive. Secondo quanto riportano alcune testate Mannino ama mantenersi in forma e per tale motivo frequenterebbe spesso la palestra. Non solo, per muoversi nella sua Roma usa quasi sempre la bicicletta. Inoltre, appena può raggiunge le Dolomiti per infilare gli sci ed arrampicarsi verso i sentieri innevati.

“Inizialmente Riccardo era un po’ titubante quando gli ho parlato del matrimonio. Ma poi ha preso il telefonino e mi ha chiesto se andava bene a luglio”, ha raccontato il presentatore de La vita in diretta sottolineando che la data di nozze l’hanno decisa insieme.

Numerosi vip erano presenti

Alberto Matano ha raccontato solo di recente di essere legato sentimentalmente a Riccardo Mannino con la prima foto di coppia che è stata pubblicata dal settimanale Chi alcune settimane fa.

Sabato 11 giugno la coppia è convolata a nozze a Labico con la cerimonia che si è svolta nella tenuta Antonello Colonna. Ad officiare le nozze è stata l’amica Mara Venier che ha indossato il tricolore su un tailleur turchese. La conduttrice non ha trattenuto l’emozione nel momento in cui il giornalista e il partner si sono scambiati le promesse d’amore con gli anelli che sono stati consegnati agli sposi dalle nipotine.

Dopo la pronuncia del fatidico sì il cantante Andrea Sannino ha intonato il ritornello di ‘Abbracciame’. Numerosi gli scatti diffusi sui social del lieto evento. Tra i 200 invitati vi erano anche il politico Francesco Boccia con la moglie Nunzia De Girolamo, Pier Ferdinando Casini, Vincenzo Spadafora, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Raul Bova con la compagna Rocío Muñoz Morales, Fabio Canino, Francesca Fialdini, Francesca Fagnani, Claudio Santamaria e Francesca Barra.