Chi l'ha visto torna in onda il 15 giugno su Rai 3 e le anticipazioni della nuova puntata rivelano che si parlerà del caso della piccola Elena Del Pozzo, la bambina uccisa dalla mamma che, in un primo momento, aveva inscenato un finto rapimento.

Nel corso della nuova diretta del programma condotto da Federica Sciarelli, si tornerà a parlare anche di un altro caso irrisolto da anni: quello legato alla scomparsa di Angela Celentano.

Il caso di Elena, la bimba uccisa dalla mamma: anticipazioni Chi l'ha visto 15 giugno

Nel dettaglio, l'appuntamento con Chi l'ha visto è confermato per la serata di mercoledì 15 giugno 2022.

La trasmissione andrà in onda in rigorosa diretta a partire dalle 21:25 circa, subito dopo il consueto episodio di Un posto al sole.

Anche questa settimana, la conduttrice Federica Sciarelli porrà l'attenzione sui casi di cronaca del momento e, al centro dei riflettori, ci sarà la triste vicenda della piccola Elena Del Pozzo.

In un primo momento la sua mamma aveva inscenato un finto rapimento della bambina ma, nel corso della giornata di ieri, ha confessato di essere stata lei ad uccidere la piccola Elena.

La donna ha poi condotto i Carabinieri sul luogo in cui aveva seppellito sua figlia. Un caso che ha scosso l'opinione pubblica e di cui, questa sera, se ne occuperà la trasmissione di Rai 3 per far luce sui motivi che si celano dietro questo brutale omicidio.

Prosegue l'inchiesta su Angela Celentano: anticipazioni Chi l'ha visto 15 giugno

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Chi l'ha visto del 15 giugno 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche del caso di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto del 1996 durante una gita con la famiglia sul Monte Faito.

Da quel giorno si sono perse le tracce di Angela ma, i suoi genitori, non hanno mai perso la speranza di ritrovarla in vita.

In questa nuova diretta del programma di Rai 3, sarà trasmesso un nuovo capitolo dell'inchiesta legata al questo intricato caso.

La trasmissione di Federica Sciarelli leader degli ascolti di Rai 3

Come di consueto, poi, non mancheranno i nuovi appelli dei familiari di persone scomparse che si rivolgono alla storica trasmissione condotta da Federica Sciarelli per cercare di avere notizie e informazioni utili.

L'appuntamento con Chi l'ha visto, infatti, continua ad essere uno dei punti di riferimento della programmazione della terza rete Rai.

La trasmissione, anche in queste settimane di messa in onda estiva, continua a mantenere la sua media di circa due milioni di telespettatori a settimana, toccando punte del 13% di share e riuscendo a superare, in alcune puntate, anche l'ascolto di prime time di Canale 5.

Numeri che permettono al programma di essere uno dei più seguiti della prima serata di Rai 3, assieme a Che tempo che fa e Report.