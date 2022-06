La macchina di Amici lavora a pieno ritmo: nonostante la ventunesima edizione si sia conclusa da poco più di un mese e la stagione estiva ha appena preso il via, la produzione del talent più longevo della tv italiana è attivo più che mai e alla ricerca di un cast stellare per l'edizione numero 22. Mentre giungono le prime conferme tra i professori e giungono news circa l'addio di altri, con relative new entry al bancone degli insegnanti, Nuovo Tv ha lanciato un'indiscrezione su Amici che se fosse confermata confermerebbe il grande fiuto di Maria De Filippi, capace di rinnovarsi pur restando fedele a se stessa.

Chiara Ferragni e Achille Lauro potrebbero sbarcare nel programma in qualità di tutor.

Chiara e Achille new entry ad Amici 22?

Il settimanale di Riccardo Signoretti ha lanciato un rumor che potrebbe essere l'ennesimo colpaccio della De Filippi. Secondo il magazine, la produzione del talent sarebbe in trattative con Chiara Ferragni e Achille Lauro che potrebbero avere un ruolo inedito e affine alle loro personalità. 'Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno', si legge su Nuovo Tv.

E chi meglio dei due potrebbe aiutare i talenti a sviluppare la loro personalità per metterla a servizio della propria arte? Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale che conta più di 27 milioni di follower, sarà sul palco per Sanremo 2023 al fianco di Amadeus alla prima e all'ultima serata della kermesse ma i suoi impegni sono innumerevoli.

Tra shooting, sponsorizzazioni del suo brand e delle più grandi firme mondiali, Chiara rappresenta in pieno la sua generazione e il suo stile sarebbe un punto di riferimento per i ragazzi della scuola.

Un cast stellare per la nuova edizione del talent

Chiara, inoltre, conosce già Achille Lauro, il quale l'anno scorso con il marito Fedez è stato l'artefice del tormentone estivo 'Mille', con la mitica Orietta Berti.

Lauro, cantante dallo stile irriverente, potrebbe senza dubbio dare consigli di staging, fattore sul quale negli ultimi anni Amici si sta concentrando sempre di più. Interesse della scuola è formare i giovani sotto ogni unto di vista per cui metterli a confronto con due idoli dei giovani rappresenterebbe un vantaggio in più.

Insomma, Maria De Filippi non si smentisce e anche quest'anno non molerà la presa: sua intenzione è mantenere vivo l'interesse de pubblico e finora non lo ha mai deluso. Nel frattempo ci sono movimenti anche nelle cattedre: Anna Pettinelli sul versante canto potrebbe lasciare il suo posto a Michele Bravi mentre incerto finora il futuro di Veronica Peparini sul versante ballo poiché la professoressa non ha dato ancora conferma della sua presenza. Insomma, le carte si mescolano per uno show di tutto rispetto.