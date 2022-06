Oggi, 5 giugno 2022, è andata in onda su Rai 1 l'ultima puntata della stagione televisiva 2021/2022 di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. Gli ospiti di questo pomeriggio sono stati i cantautori Francesco Gabbani e Fabrizio Moro, che hanno raccontato i loro ultimi progetti. Nel corso della puntata, sono giunti scambi di battute tra Moro e Venier e anche qualche frecciatina a Gabbani. In particolare, la conduttrice veneta ha fatto notare al cantautore romano che Gabbani le ha consegnato il suo vinile come regalo. A quel punto, Moro ha replicato portando una rosa rossa a Venier.

La frecciatina di Fabrizio Moro a Francesco Gabbani a Domenica In

"Non mi hai portato nulla. Gabbani mi ha portato di tutto, il vinile e mi ha fatto una dedica pazzesca. Tu pensi di cavartela così? Ma io non lo so...", ha esordito così una divertita Mara Venier a Fabrizio Moro. "Aspetta, aspetta. Stai calma, stai calma", ha poi replicato il cantautore romano ospite a Domenica In. " Ma sto scherzando", ha ribattuto la conduttrice con il sorriso. "Ti ho portato un regalo", ha esclamato Moro a Venier. "Ma me lo dai dopo", ha continuato la presentatrice veneta. Dopodiché, Moro ha consegnato l'attesa sorpresa a Venier, affermando: "Gabbani, te l'ha portata la rosa?".

La risposta di Mara è stata piuttosto ironica: "No.

Gabbani vedi? Uno a zero". La frecciatina di Moro a Francesco Gabbani non è passata in osservata ed è stata piuttosto commentata da diversi telespettatori su Twitter.

"Gabbani te l'ha portata la rosa? Fabrizio allora o qui la smettiamo di fare nomi e punzecchiarci o facciamo selfie e collaborazioni", ha cinguettato qualche utente un po' infastidito sui social.

"Gabbani te l'ha portata la rosa?" FABRIZIO ALLORA. O qui la smettiamo di fare nomi e punzecchiarci o facciamo selfie e collaborazioni 🙅‍♂️

#DomenicaIn pic.twitter.com/N7DfGql68d — Samuele 🦦 🏳️‍🌈 🏴‍☠️ (@BlueBandit_16) June 5, 2022

La storia d'amore tra Moro e Giada Domenicone

Fabrizio Morbici, in arte Fabrizio Moro è stato fidanzato per diversi anni con Giada Domenicone, la donna da cui ha avuto due figli: Anita e Libero Morbici.

La loro relazione però è terminata e i motivi della rottura non sono mai stati resi noti. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, il cantautore nato a Roma il 9 aprile 1975 ha raccontato come vive davvero l'amore: "Non sono quella persona che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti, ho 46 anni e sto da solo".

Moro ha infine spiegato che non ha mai chiuso i rapporti con l'ex compagna Giada: "Posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre. Se non ami per sempre, non hai mai amato. Ho capito che l'amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e non riuscire a starci insieme".