Marco Ruggeri in un’intervista al settimanale Oggi ha parlato del futuro di Don Matteo 14. Il capo scrittura della fiction televisiva di Rai1 ha spiegato che alla fine dell’estate si ricomincerà a lavorare sulla sceneggiatura. In merito al futuro di Terrnce Hill, il diretto interessato non ha escluso un ipotetico ritorno.

Terence Hill potrebbe essere nel cast della serie tv

In occasione della 13ª stagione di Don Matteo, Terence Hill ha preso parte solamente ai primi episodi. Successivamente l’attore "ha passato il testimone" a Raoul Bova. Al settimanale Oggi, Marco Ruggeri ha spiegato che l’attore romano e l’attore veneto in un certo senso si somigliano molto: “Sono due uomini sensibili, che trasmettono candore e purezza”.

Dunque, riescono entrambi a vestire al meglio i panni di sacerdote. Stando al punto di vista del capo scrittura, l’arrivo di Don Massimo ha dato una scossa anche ai personaggi storici presenti nel cast.

Per chi non lo sapesse, Mario Girotti - nome all’anagrafe di Terence Hill - ha deciso di lasciare la fiction per dedicare tempo alla famiglia che si trova negli Stati Uniti d’America: le riprese della Serie TV lo tenevano troppo lontano dai suoi cari. A questo punto i telespettatori di Don Matteo si stanno chiedendo se l’83enne tornerà o meno a vestire i panni del “sacerdote-investigatore”. A fare chiarezza sul futuro di Hill, ci ha pensato Marco Ruggeri: “L’ho sentito da poco, è a Santa Monica in California.

I rapporti sono rimasti buoni, tutto è possibile”.

Quando tornano i nuovi episodi della fiction?

Nel corso dell’intervista il capo scrittura di Don Matteo ha fornito ulteriori dettagli sulla messa in onda dei nuovi episodi. Scendendo nel dettaglio, al termine dell’estate si comincerà a lavorare sulla nuova sceneggiatura. Ruggeri ha rivelato che le riprese dovrebbero riprendere nel marzo del 2023.

La fiction Rai invece, potrebbe essere trasmessa sul piccolo schermo tra l’inverno 2023 e la primavera del 2024.

Nel frattempo, gli amanti della longeva serie tv potranno vedere nuovamente la 12ª stagione di Don Matteo. Da giovedì 2 giugno, su Rai1, verranno trasmessi dalle 21:30 circa gli episodi della penultima stagione.

Boom di ascolti per l’ultima puntata di Don Matteo 13

L’arrivo di Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) non ha fatto altro che alzare l’asticella di Don Matteo. La serie tv, infatti, ha avuto una media del 30% di share in ogni puntata. In occasione dell’ultima puntata - grazie anche al ritorno di fiamma tra Anna e Marco - entrambi gli episodi hanno chiuso con il 34,6% di share pari a 6,2 milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.