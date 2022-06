Elisabetta Gregoraci ha rilasciato un'intervista al settimanale Grazia. La 42enne originaria di Soverato si è raccontata senza filtri, tanto da ammettere di essere alla ricerca dell'amore. Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl è riuscita a trovare l'amore ma anche in quel caso le cose non sono andate come sperava. La diretta interessata si è detta pronta a farsi conoscere oltre il suo aspetto fisico.

Gregoraci alla ricerca dell'amore

Nell'intervista Elisabetta Gregoraci ha confidato di essere single, ma non ha mai smesso di cercare l'amore.

Alla domanda sul perché non riesca a trovare l'anima gemella, la diretta interessata ha affermato: "Gli uomini si spaventano un po'". La 42enne è convinta che alcuni non riescono a stare al fianco di una donna come lei, perché è sempre stata indipendente, tosta e ben organizzata. Inoltre, la showgirl ha aggiunto: "Aggiungiamo che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso, alcuni si lasciano intimorire". Elisabetta da anni vive nel Principato di Monaco, ma per lavoro viaggia spesso tra l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna. La diretta interessata ha precisato che nessuno la vedrà mai a casa sul divano con lo champagne ad organizzare feste esclusive. Il motivo per cui ha scelto di vivere a Monaco, è legato solo ed esclusivamente alla voglia di restare vicino a Nathan Falco.

Prima di chiudere il capitolo "amore", Elisabetta Gregoraci ha confidato che le piacerebbe avere un uomo al suo fianco: "Vorrei far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto".

Il passato 'difficile' della showgirl

Nell'intervista Elisabetta Gregoraci si è raccontata senza filtri. La diretta interessata ha rivelato di avere sempre il sorriso delle labbra, perché la sua mamma ha sempre insegnato così a lei e alla sorella.

A proposito della mamma, la 42enne ha ammesso che è stato difficile dirle addio prematuramente: "Le mamma non dovrebbero morire mai". La diretta interessata ha riferito di aver superato il tutto, solamente grazie all'amore per il figlio, alla fede in Dio e alla sua famiglia.

Dopo la scomparsa della mamma, Elisabetta Gregoraci si è dato da fare nel mondo del sociale.

Grazie alla sua popolarità, la showgirl è presidente onorario dell'associazione Il Coraggio dei Bambini che sostiene la ricerca medica nell'ambito delle malattie oncologiche. Inoltre, l'ex moglie di Briatore sostiene alcuni orfanotrofi in Kenya. Per il Bambin Gesù ha sostenuto una raccolta fondi per la donazione di macchinari. Dopo la malattia della mamma, Gregoraci è diventata testimonial della Lilt: lega italiana che si occupa della prevenzione al tumore al seno.