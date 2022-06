Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7 smetterà di vestire i panni di Suor Angela. Ma cosa hanno pensato per lei gli sceneggiatori della Serie TV? In un'intervista al Corriere della Sera, Francesca Chillemi ha spiegato che sarà lei a prendere il posto dell'attrice di Firenze: per varie ragioni Suor Angela uscirà di scena dal convento degli Angeli.

Le dichiarazioni di Chillemi

Dopo la conferma dell'addio di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi ha annunciato alcune novità all'interno dell'amata serie tv di Rai 1. L'attrice siciliana che interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi, dalla precedente stagione ha cominciato a prendere i voti.

A tal proposito la diretta interessata ha affermato: "Sono io l'erede di Suor Angela".

Successivamente Chillemi ha rivelato come avverà l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci: "Lei dovrà abbandonare il convento per varie ragioni". A quel punto l'ex Miss Italia ha aggiunto: "Sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano". Come raccontato dall'interprete di Azzurra Leonardi, lei sarà come una sorella maggiore. Per quanto riguarda il nuovo ruolo della novizia, Francesca ha anticipato che raccogliendo l'eredità di Suor Angela anche lei sarà chiamata a fare i conti con sé stessa.

Quando andrà in onda la nuova stagione della serie tv?

Il cast di Che Dio ci aiuti 7 è tornato sul set per girare i nuovi episodi.

La serie tv dovrebbe essere trasmessa nei primi mesi del 2023. Scorrendo sui profili social degli attori, probabilmente uscirà fuori qualche anticipazioni in più. Per il momento i telespettatori hanno pochissime informazioni: l'addio di Suor Angela dopo pochi episodi per poi rivederla nel finale di stagione, l'eredità di Azzurra Leonardi e l'addio di Monica (Fiana Del Bufalo) e Nico (Gianmarco Saurino).

Tra le certezze invece, ci sarà Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza mentre Pierpaolo Spollon sarà uno dei protagonisti indiscussi.

Chi è Azzurra Leonardi?

Azzurra Leonardi è entrata nel cast di che Dio ci aiuti nelle primissime stagioni. In principio, l'attrice era una ragazza viziata, egoista e fissata con lo shopping.

L'incontro con Guido Corsi (Lino Guanciale) ha stravolto la sua vita: Azzurra è maturata diventando mamma del piccolo Davide (figlio avuto da Guido da una precedente relazione) e moglie perfetta. Purtroppo, però, gli sceneggiatori le hanno riservato un pessimo destino: il marito e il figlio adottivo sono prematuramente scomparsi in un'incidente stradale.

Dopo un momento di sbando, Azzurra è tornata al "convento degli Angeli" e si è avvicinata alla fede prendendo i voti. Ed ora è pronta a raccogliere un'importante eredità come quella di Elena Sofia Ricci.