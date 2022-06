Gli addetti ai lavori stanno lavorando per il GFVip 7. Stando a quanto riportato sul portale di Davide Maggio, Sonia Bruganelli non sarebbe stata la "prima scelta" di Alfonso Signorini. Il conduttore del Reality Show aveva puntato su Giulia De Lellis come opinionista, ma alcuni membri dei vertici Mediaset avrebbe detto "no" alla influencer romana.

L’indiscrezione

Nella precedente edizione del Grande Fratello Vip, il ruolo di opinionista è stato ricoperto da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In occasione del GFVip 7, Signorini pare che avesse deciso di non rinnovare la fiducia al duo della precedente edizione.

Secondo le indiscrezioni, il conduttore aveva deciso di puntare su Giulia De Lellis. Nonostante il "sì" della squadra di lavoro del reality show, sarebbe arrivato il "no" dei vertici di Cologno Monzese: "Sarebbe stata scartata da Mediaset" si legge sul blog. L'influencer aveva partecipato al reality show quando Signorini era opinionista. I motivi del presunto veto sulla influencer originaria di Pomezia non sono stati resi noti.

Sonia Bruganelli sarebbe confermata come opinionista

Dopo il "no" a Giulia De Lellis, Signorini avrebbe deciso di virare su Sonia Bruganelli. Nel dettaglio, Adriana Volpe non sarebbe stata riconfermata nel suo ruolo mentre la moglie di Paolo Bonolis sì. In questo caso, però, le versioni sono due.

Davide Maggio spiega sul suo blog che la produttrice televisiva avrebbe chiesto lei di essere reintegrata nel suo ruolo. TvBlog invece, parla di un "corteggiamento spietato" da parte di Signorini.

Poco dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, Bruganelli aveva spiegato di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista del reality show perché non sarebbe più stata credibile.

Orietta Berti al GFVip 7?

Le novità sul GFVip 7 non sono finite. Stando ad alcune indiscrezioni, Orietta Berti sarebbe in procinto di firmare un contratto con il colosso di Cologno Monzese. Nello specifico, la 79enne di Cavriago starebbe firmando un'esclusiva di due anni. Ciò starebbe a dire che Orietta Berti potrebbe essere la prossima opinionista del Grande Fratello Vip 7, inoltre, alla cantante sarebbe stato affidato un "one woman show" proprio come accaduto nella precedente stagione con Iva Zanicchi. Nel caso in cui le voci su Berti dovessero rivelarsi veritiere, Orietta direbbe addio al tavolo di Che Tempo che Fa. Il contratto con Mediaset infatti, sarebbe esclusivo.