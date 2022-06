La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip 7 è al lavoro per il cast della prossima edizione. Intervenuto a Isola Party, Giacomo Urtis ha fornito alcune anticipazioni sui “vipponi” che entreranno nella casa più d’Italia dal prossimo 19 settembre: “Non sono i soliti che vanno in tv”.

Le parole del medico chirurgo

Per gli amanti del Reality Show di Canale 5, Giacomo Urtis può essere considerato un habitué: il medico chirurgo ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà in più occasioni. L’ultima volta è stata proprio nella sesta edizione, in coppia con Valeria Marini.

Durante la chiacchierata con Ignazio Moser e Valentina Barbieri a Isola Party, il medico chirurgo ha fornito alcune informazioni sul prossimo cast: “Vi anticipo che sarà un GFVip pazzesco, nuovo, non vedrete i soliti prezzemolini”. Il diretto interessato ha preferito non sbilanciarsi, perché non vuole passare per colui che rivela i segreti. Al tempo stesso, però, Giacomo ha rassicurato i telespettatori sul fatto che siano realmente famosi: “Un po’ di gente nuova e fresca”.

A questo punto bisogna fidarsi di un esperto di “vipponi” come Giacomo Urtis. Il diretto interessato ha specificato che si tratta di persone che non sono mai state viste in altri reality show.

Il rapporto con le sorelle Selassié

Nel corso della chiacchierata Giacomo Urtis ha parato dello speciale rapporto con le sorelle Selassié. Come spiegato dal medico chirurgo, i quattro si conoscono da tempo e nella casa di Cinecittà si sono solamente ritrovati. Giacomo ha detto la sua sulle delusioni amorose ricevute dalle “Princess”.

A detta di Urtis, l’estate porta novità per tutti. Dunque, Lulù, Jessica e Clarissa potrebbero incontrare la loro anima gemella. A proposito di incontri, il diretto interessato non ha escluso che le sorelle Selassié abbiano trovato l’amore in Grecia: “Adesso mi informerò meglio con il mio collaboratore”.

Mercedes Henger e Edoardo Tavassi: cosa pensa l’ex gieffino

Parlando dell’Isola dei Famosi, Giacomo Urtis ha espresso la sua opinione sul flirt che stanno vivevo Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi in Honduras. La 27enne voleva intraprendere una conoscenza con il concorrente romano, ma quest’ultimo ha preferito rimandare la frequentazione lontano dai riflettori. Senza peli sulla lingua Giacomo Urtis ha punzecchiato il fratello di Guendalina Tavassi: “Se non vuoi esporti, è perché stai veramente giocando e vuoi fare il tuo gioco e basta”. A detta dell’ex gieffino non c’è nulla di male ad intraprendere una conoscenza davanti ai riflettori, anche perché in Honduras non c’è molto da fare dopo essersi procurati i viveri.