Emergono nuovi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini che tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5.

In queste settimane non sono mancate le indiscrezioni legate a quelle che sarebbero state le novità della prossima edizione, sia per quanto riguarda il cast di concorrenti sia per quanto riguarda gli opinionisti.

A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il magazine social "Pipol Tv", che ha smentito un po' di nomi circolati in queste settimane, compreso quello di Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e donne trono over.

Da settembre riparte il Grande Fratello Vip 7 su Canale 5

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 torna in onda a partire da metà settembre nel prime time di Canale 5. Il reality show tornerà ad avere la doppia puntata settimanale e intanto si pensa a quelli che saranno i nuovi concorrenti e gli opinionisti di questa edizione.

Al fianco di Alfonso Signorini, in questa nuova avventura, non ci sarà la coppia composta da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nonostante la buona performance dello scorso anno, le due opinioniste non torneranno in studio per commentare le vicende dei nuovi concorrenti.

E chi ci sarà al fianco di Signorini come opinionisti? Tanti i nomi che sono circolati in queste settimane, tra cui quelli di Cristiano Malgioglio e Katia Ricciarelli.

Retroscena sul Grande Fratello Vip 7: ecco chi non ci sarà

Tra i candidati in lizza spiccavano anche i nomi di Amanda Lear e Morgan e si vocifera di un possibile approdo in Italia di Heather Parisi per commentare le vicende dei vipponi.

Nomi che, tuttavia, sono stati smentiti dal magazine "Pipol Tv", che sui social ha fatto sapere che questa non è la realtà dei fatti in merito alle trattative in corso per la prossima edizione del GF Vip.

"Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi non commenteranno il GF Vip", scrive il magazine.

Occhi puntati anche su quello che sarà il nuovo cast di concorrenti di questo Grande Fratello Vip 7 in onda da settembre in poi su Canale 5.

Gemma di Uomini e donne al GF Vip 7? Ecco la verità

Anche in questo caso sono emersi un bel po' di nomi, tra cui quello di Gemma Galgani, la storica dama torinese di Uomini e donne.

Per lei si era parlato di un addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per approdare nel cast del reality show di Alfonso Signorini.

E, al suo fianco, Gemma avrebbe dovuto avere l'ex fidanzato storico Giorgio Manetti, incontrato un po' di anni fa proprio a Uomini e donne.

"Gemma resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality", ha fatto sapere il portale web che ha così smentito anche i loro nomi per il GF Vip 7.