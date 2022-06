Grande Fratello Vip 7 torna in onda da settembre su Canale 5 ed emergono i retroscena sui primi 8 concorrenti che sarebbero in lizza per entrare nel cast del reality show.

Al timone ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che, nel corso dei vari mesi di durata dello show, accompagnerà i concorrenti in questo viaggio, fino ad arrivare alla finalissima.

Tra i vari nomi in lizza per entrare a far parte del cast del reality show, spicca quello di Antonino Spinalbese, noto al mondo del gossip per la sua storia d'amore con Belen Rodriguez.

Alfonso Signorini torna al timone del Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 si rinnova nel palinsesto della stagione tv 2022/2023 di Canale 5.

La messa in onda è confermatissima col doppio appuntamento settimanale mentre resta da capire chi saranno gli opinionisti che affiancheranno il padrone di casa in questa nuova edizione.

Dopo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, protagoniste della scorsa stagione, Signorini e il suo team di autori sono alla ricerca dei nuovi volti che avranno il compito di commentare e analizzare le vicende che scuoteranno la casa più spiata d'Italia.

Chi sono gli otto concorrenti in lizza per il GF Vip 7

E, proprio in queste ore, è arrivata la candidatura spontanea di un ex concorrente del GF Vip.

Trattasi di Biagio D'Anelli, il quale ha ammesso che gli piacerebbe poter essere uno degli opinionisti del reality show, dato che avrebbe tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i vari vipponi.

In attesa di scoprire se Signorini prenderà in considerazione la candidatura di Biagio D'Anelli, emergono i primi retroscena anche su quelli che ad oggi sono gli otto concorrenti in lizza per entrare a far parte della casa del Grande Fratello Vip.

Tra i nomi al vaglio, spicca quello di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della sua seconda figlia, Luna Marì.

Le porte della casa di Cinecittà potrebbero aprirsi anche per Gigliola Cinquetti, stella della musica italiana degli anni '60.

Da Max Felicitas a Jeda: i primi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7

Occhi puntati anche sul giovane Jeda, fidanzato di Vera Gemma, che si è fatto conoscere grazie ai siparietti con Ilary Blasi durante la passata edizione de L'Isola dei famosi.

La casa del Grande Fratello Vip 7 potrebbe accogliere anche Max Felicitas, stella dei film per adulti e l'influencer Asia Gianese.

Nella lista degli otto concorrenti in lizza per il reality show di Canale 5, spiccano anche i nomi di Antonella Fiordelisi, Evelina Sgarbi e l'opinionista tv Patrizia Groppelli, ben nota al pubblico che segue le trasmissioni pomeridiane condotte da Barbara d'Urso.