Chi sono gli 8 concorrenti in lizza per il Grande Fratello Vip 7? Il Reality Show condotto e diretto da Alfonso Signorini tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 e, intanto, non mancano indiscrezioni e retroscena su quelle che potrebbero essere le novità legate al cast di inquilini che popoleranno la casa di Cinecittà.

I retroscena sui nomi del cast non mancano e tra questi, spiccano i nomi di due protagoniste dello showbiz che hanno già partecipato in passato al programma. Trattasi di Carolina Marconi e Guendalina Canessa.

Alfonso Signorini al lavoro per il nuovo Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, Alfonso Signorini da metà settembre tornerà al timone del Grande Fratello Vip 7 per la quarta edizione di fila e, in queste settimane, stanno scegliendo quello che sarà il cast ufficiale di nuovi concorrenti.

A vestire i panni di opinioniste di questa settima edizione ci sarà la riconfermata Sonia Bruganelli che, questa volta, sarà affiancata non da Adriana Volpe bensì da Orietta Berti.

La cantante, dopo un anno in Rai come giudice del talent show The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, avrebbe firmato un contratto in esclusiva con Mediaset e oltre al GF Vip dovrebbe essere anche la protagonista di uno show tutto suo in prime time.

Chi sono gli 8 concorrenti in lizza per il GF Vip 7

Tornando ai concorrenti che prenderanno parte al Grande Fratello Vip 7, al momento ci sono 8 candidati in lizza per entrare a far parte del cast della casa più spiata d'Italia.

Tra questi spicca il nome di Carolina Marconi che, dopo aver affrontato e superato la sua battaglia contro una brutta malattia, potrebbe rimettersi in gioco all'interno della casa di Cinecittà, dopo l'esperienza vissuta un po' di anni fa.

Anche Guendalina Canessa, in passato protagonista di una edizione "nip" del reality show, potrebbe rimettersi in gioco e vivere l'esperienza per la seconda volta nella sua vita.

Max Felicitas e Luca Di Carlo in lizza per il GF Vip 7

Tra gli 8 concorrenti in lizza per il nuovo GF Vip 7, spiccherebbe anche il nome della cantante Fiordaliso e quello di Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio.

Le porte della casa di Cinecittà, a partire da metà settembre, potrebbero aprirsi anche per Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di sua figlia Luna Marì.

Riflettori puntati anche su Max Felicitas, il celebre attore a luci rosse che sarebbe tra i candidati in lizza per questa settima edizione.

I retroscena sul nuovo cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, vedrebbero in lizza anche l'attrice Antonella Ferrari e Luca Di Carlo, il celebre avvocato di Ilona Staller, quest'anno visto più volte in studio a L'Isola dei famosi 2022.