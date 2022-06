Il Grande Fratello Vip 7 riparte da settembre in prime time su Canale 5 e, intanto, gli ultimi retroscena su quello che sarà il cast del reality show Mediaset, rivelano che ci saranno delle clamorose novità per quanto riguarda il parterre di opinionisti.

Lo scorso anno è toccato a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe commentare le vicende dei vip protagonisti della casa più spiata d'Italia. Tuttavia, in vista della settima edizione, la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto sapere che non sarebbe tornata in studio ma, alla fine, non sarà così.

Retroscena cast Grande Fratello Vip 7: resta Sonia Bruganelli

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 7 arrivano dalle pagine di "TvBlog", dove è stato svelato che delle due opinioniste dello scorso anno, soltanto una tornerà in studio a settembre 2022.

Ad avere la meglio è stata Sonia Bruganelli che, malgrado le premesse e le intenzioni iniziali, sarebbe stata fortemente corteggiata da Alfonso Signorini per essere ancora una delle opinioniste del suo reality show in onda con successo su Canale 5.

Una scelta plausibile dato che, lo scorso anno, Sonia Bruganelli ha dimostrato di essere un personaggio fortemente diviso e con i suoi commenti ha alimentato diverse polemiche e al tempo stesso curiosità intorno al cast del reality show Mediaset.

Adriana Volpe fuori dal cast del GF Vip 7

Così, dal prossimo settembre, sarà ancora la moglie di Paolo Bonolis ad affiancare Alfonso Signorini in questa settima edizione del GF Vip ma, al suo fianco, non ci sarà Adriana Volpe.

La conduttrice e showgirl, dopo essersi messa in gioco prima come concorrente del reality show nel 2020, poi nel 2021 era stata scelta come opinionista della sesta edizione (la più lunga della storia) ma non tornerà in video a settembre.

Per lei, infatti, non c'è stata la riconferma nella settima edizione del reality show, motivo per il quale bisognerà capire se Sonia Bruganelli sarà l'unica opinionista del GF Vip, oppure se avrà un nuovo compagno (o compagna) d'avventura con cui commentare le vicende dei vip.

Le novità sul cast di concorrenti del GF Vip 7

Inoltre, sempre stando ai retroscena di queste ore sul prossimo cast del Grande Fratello Vip, ci saranno delle novità importanti anche dal punto di vista dei concorrenti in gara.

Quest'anno, infatti, sembrerebbe che Alfonso Signorini e gli autori del reality show vogliano dare spazio non solo ai protagonisti del gossip che circolano sulle copertine delle riviste di cronaca rosa. Lo scopo, infatti, sarebbe quello di puntare l'attenzione anche su personaggi che hanno storie importanti alle spalle e che possano in questo modo incuriosire il pubblico di Canale 5.