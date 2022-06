Nonostante gli screzi che hanno avuto in passato, Alfonso Signorini e Giulia De Lellis sarebbero in buoni rapporti. Il conduttore del Grande Fratello Vip, infatti, avrebbe corteggiato a lungo la giovane per convincerla ad accettare il ruolo di opinionista della nuova edizione del reality Mediaset, ma all'ultimo sarebbero saltati tutti gli accordi. A completare il cast fisso del format di Canale 5 giugno alla sua settima stagione, dovrebbero essere la riconfermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Novità sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip 7 sarà presentato solamente tra un paio di mesi, ma in rete già circolano rumor e notizie sia sui concorrenti che sulle opinioniste che affiancheranno il conduttore.

Nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno, sono trapelate molte indiscrezioni sulle due donne che avranno il compito di commentare i comportamenti dei vipponi.

Andando con ordine, il primo Gossip che è stato diffuso sul web è quello sull'inaspettata riconferma di Sonia Bruganelli. Dopo aver rilasciato svariate interviste sull'esperienza nel programma di Canale 5 che non aveva intenzione di rifare, la moglie di Paolo Bonolis pare abbia cambiato idea e a settembre siederà ancora una volta a centro studio per due sere a settimana.

I giornalisti hanno spoilerato il ritorno dell'imprenditrice al GF Vip dandolo quasi certo, ma l'ufficialità non è ancora arrivata.

Il gossip sulle donne del Grande Fratello Vip

Dopo aver saputo del sempre più probabile ritorno di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, Davide Maggio ha lanciato una vera e propria bomba riportando un rumor piuttosto spiazzante su quello che sarebbe successo prima che la signora Bonolis accettasse di bissare l'esperienza al fianco di Signorini.

"Questa non sarebbe stata la prima scelta. Da quanto ci risulta, non c'era la minima volontà di riconfermare le opinioniste uscenti", ha fatto sapere il giornalista.

Stando a quello che si vocifera da qualche ora, gli addetti ai lavori avrebbero voluto puntare su due volti nuovi, ma uno di questi sarebbe stato bloccato dai "piani alti" ad un passo dalla firma.

"Giulia De Lellis avrebbe dovuto occupare una poltrona. Ebbene sì, al posto di Bruganelli ci sarebbe dovuta essere l'influencer romana", si legge ancora sul web di recente.

Insomma, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarebbe stata vicinissima al ritorno nel cast del reality al quale ha partecipato anni fa ma in una veste inedita: sarebbero stati i vertici di rete a far saltare l'accordo e a spingere la produzione a richiamare Sonia.

Il debutto di Orietta al Grande Fratello Vip

Saltata Giulia De Lellis, gli autori del GF Vip avrebbero chiesto a Sonia Bruganelli di essere di nuovo opinionista e lei avrebbe accettato.

Ad affiancare la signora Bonolis, però, quest'anno non sarà Adriana Volpe. La produzione Mediaset starebbe per chiudere un accordo con Orietta Berti, unica vera new entry nel cast della settima edizione del reality che tornerà il 19 settembre.

Per quanto riguarda i concorrenti, stanno circolando tanti nomi ma nessuno di questi è ancora ufficiale. Per qualche giorno si è fantasticato sul possibile ingresso nella casa di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma l'ipotesi è sfumata perché pare che la dama non rinuncerebbe mai a Uomini e Donne per altre avventure televisive.

Altri personaggi famosi che di recente sono stati accostati al ruolo di vipponi, sono: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Max Felicitas, Gigliola Cinquetti, Patrizia Groppelli, Guendalina Canessa e la figlia di Vittorio Sgarbi.