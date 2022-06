Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, quella che debutterà su Canale 5 il 19 settembre. Nelle ultime ore si è parlato soprattutto delle opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini in studio, di chi ha detto sì e di chi sarebbe stata in cima alla lista degli autori. Alcuni giornalisti sostengono che il conduttore avrebbe voluto Giulia De Lellis ma, saltato l'accordo con quest'ultima, si sarebbe "accontentato" di Sonia Bruganelli. L'unica new entry nel cast del reality, dunque, dovrebbe essere Orietta Berti, vicina alla firma con Mediaset.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale delle nuove opinioniste del GF Vip. Anche se il reality tornerà in onda a metà settembre, si dice che la produzione avrebbe già individuato le due donne che affiancheranno Alfonso Signorini per tutta la durata del programma.

Rumor di questi giorni, dunque, sostengono che a commentare i futuri vipponi dovrebbero essere una vecchia conoscenza del format e una new entry. I piani iniziali degli addetti ai lavori, però, sarebbero stati altri: pare che gli autori e il conduttore puntassero a rinnovare del tutto il cast fisso della trasmissione, anche per non offrire al pubblico a casa scene già viste pochi mesi prima.

In cima alla lista dei desideri di chi lavora dietro le quinte del reality-show Mediaset, dunque, ci sarebbe stata una ragazza che in passato è stata concorrente, un'influencer amatissima e chiacchieratissima che ha avuto un po' di screzi col conduttore anni fa.

Un ritorno mancato al Grande Fratello Vip

A svelare il retroscena sull'opinionista che la produzione del GF Vip avrebbe vagliato è stato Davide Maggio.

Il giornalista, nel pomeriggio del 27 giugno, ha informato fan e curiosi del fatto che Signorini e i suoi autori avrebbero corteggiato a lungo Giulia De Lellis per convincerla a far parte del cast fisso della settima edizione del reality al quale ha partecipato qualche anno fa.

I bene informati, dunque, si dicono certi del fatto che la romana avrebbe iniziato a trattare con Mediaset ma che, come spesso capita, l'accordo non sarebbe stato raggiunto (non si sa se per motivi economici o per altro).

Saltata l'opzione De Lellis, gli addetti ai lavori avrebbero indirizzato le loro preferenze verso quella che la stampa ha definito la "seconda scelta", ovvero su Sonia Bruganelli.

Da circa 24 ore, infatti, in rete non si parla d'altro che dell'inaspettato ritorno della signora Bonolis nel cast del programma dal quale aveva preso le distanze in molte interviste, dicendosi certa che non avrebbe mai bissato l'esperienza già fatta nel 2021/2022.

Un nome nuovo per il Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli si è subito esposta sui social per replicare a quei giornalisti che hanno criticato il suo sì al GF Vip, a partire da Giuseppe Candela, col quale ha bisticciato a distanza tramite Instagram Stories e tweet.

La signora Bonolis ha invitato chi non sa le cose di tacere, ma non ha né confermato né smentito il rumor che la vorrebbe di nuovo opinionista del reality di Canale 5.

Sempre in rete, poi, da qualche ora ha iniziato a circolare un interessante Gossip su chi dovrebbe affiancare Sonia in studio durante le puntate in diretta. Svanita in poco tempo l'ipotesi Soleil Sorge, ha preso quota il possibile debutto nel ruolo di commentatrice di Orietta Berti. Pare che la cantante stia trattando con Mediaset un contratto di esclusiva che la legherebbe alla rete per almeno due anni.

Ad affiancare Alfonso Signorini, dunque, dovrebbero essere due donne esperte e con alle spalle molti anni di tv, una del dietro le quinte e una da palcoscenico.