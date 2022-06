Guendalina Tavassi è stata protagonista di una diretta Instagram con Casa Chi. Durante la chiacchierata l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha rivelato chi secondo lei merita la finale del Reality Show. Tra i nomi menzionati non figura Estefania Bernal: la 36enne ha ammesso di non avere instaurato in Honduras un ottimo rapporto con la modella sudamericana.

La stoccata dell'ex naufraga

Rosalinda Cannavò ha chiesto alla sua ospite, chi secondo lei merita di arrivare alla finale dell'Isola dei Famosi. Senza peli sulla lingua Guendalina Tavassi ha fatto nomi e cognomi: Edoardo (suo fratello), Nicolas Vaporidis (primo finalista del reality show), Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger.

Tra i preferiti della 36enne romana non è stata menzionata Estefania Bernal. Durante la chiacchierata l'ex naufraga ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa sulla modella sudamericana: "Stava sulle scatole anche alle sue amiche". In Honduras, Guendalina ha precisato che tutti i naufraghi hanno cercato di "eliminare" la concorrente dal gioco ma invano: "Venivano sempre rimbalzati da una playa all'altra". Tavassi non ha gradito la strategia di Estefania: "Nel gioco è falsa e calcolatrice".

A proposito dei concorrenti che l'hanno delusa, c'è anche Nick Luciani. La diretta interessata ha ammesso che in principio, tutti avevano legato con il "Cugino di Campagna". Dopo essere stato in infermeria per un accertamento medico, Nick avrebbe avuto un cambio di atteggiamento radicale: "Un'altra persona, non lo riconosco".

Perché Tavassi ha accettato di fare l'Isola-bis?

La conduttrice di Casa Chi ha chiesto a Guendalina Tavassi cosa pensa dell'Isola dei Famosi. La 36enne ha descritto l'esperienza come "terribile" e non comprende come alcuni ex concorrenti possano descriverla come "l'esperienza più bella della vita". Guendalina ha precisato che in un reality show come l'Isola non si mangia e non si dorme.

Inoltre, l'assenza di un bagno si fa sentire.

Allora perché Tavassi ha accettato di partecipare al reality show per la seconda volta? L'ex concorrente ha risposto con la schiettezza che da sempre la contraddistingue: "Per questioni economiche, sono sincera". Inoltre, Guendalina non ha saputo resistere all'idea di prendere parte al programma con suo fratello Edoardo.

La concorrente romana secondo alcuni telespettatori avrebbe vinto il programma se non si fosse ritirata. La stessa ha ironizzato sulla vicenda: "Per una volta che stavo per entrare in finale...Niente, mi allungano il programma". L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha precisato di non aver mai pensato di accettare il prolungamento di contratto.