Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste nell'autunno 2022, si preannunciano dense di colpi di scena.

Tra clamorosi ritorni, new entry e personaggi che ormai fanno parte assiduamente del cast, la soap si appresta a sorprendere ancora una volta il vasto numero di spettatori che in questi anni si è appassionato alle vicende dei vari protagonisti.

E, uno di colpi di scena della settima stagione, potrebbe riguardare Marco di Sant'Erasmo: il giovane nipote della contessa, infatti, potrebbe ritrovare suo fratello Tancredi.

Marco potrebbe ritrovare il fratello Tancredi ne Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 sono cominciate ufficialmente da un po' di giorni, così come testimoniato dai vari attori che hanno postato le prime foto sui social.

Anche in questa settima stagione, oltre ai personaggi che ormai sono dei punti di forza della soap, ci sarà spazio per l'arrivo di diverse new entry che andranno ad animare le nuove trame.

Uno di questi potrebbe essere il giovane Tancredi di Sant'Erasmo, fratello di Marco e nipote della contessa Adelaide.

Tra i due fratelli non corre affatto buon sangue: Marco, dopo l'ennesimo incidente con l'auto a Torino, si era beccato una durissima ramanzina da parte del fratello, al punto da decidere di approdare a Milano, dalla zia.

Tancredi potrebbe arrivare in città nelle nuove puntate

Dopo il suo arrivo in città, Marco ha intrapreso un nuovo percorso professionale e anche sentimentale, dato che nel finale della sesta serie, ha coronato il suo sogno d'amore con la bella Stefania.

Tra i due è sbocciato ufficialmente l'amore e adesso si preparano ad essere una delle coppie ufficiali di queste nuove puntate in onda da settembre 2022 in poi su Rai 1.

Tuttavia, per Marco potrebbe essere giunto anche il momento di ritrovare suo fratello Tancredi. Non si esclude, infatti, che possa fare il suo arrivo a Milano, per capire cosa sta succedendo a suo fratello e informarsi così sulla sua nuova vita al fianco di Stefania.

Adelaide si vendica di Umberto ne Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire se il ritorno di Tancredi si concretizzerà oppure no, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7 rivelano che sicuramente ci sarà spazio per il ritorno in scena di Umberto Guarnieri.

Dopo aver lasciato Milano per la sua fuga d'amore al fianco di Flora Ravasi, il commendatore rimetterà piede in città e questa volta dovrà stare ben attento ai colpi bassi della contessa.

Adelaide, infatti, si mostrerà sul "piede di guerra" nei confronti di Umberto, pronta a fargliela pagare per averle voltato le spalle, tradendola con Flora Ravasi.